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Kaynak: Haber Merkezi

TOFAŞ, üretim altyapısında gerçekleştirdiği teknolojik yatırımların ardından yıllık araç üretim kapasitesini artırdığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut 450 bin araçlık yıllık üretim kapasitesinin 500 bin adede çıkarıldığı bildirildi. Böylece fabrikanın üretim kapasitesinde 50 bin araçlık artış sağlanmış oldu.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR KAPASİTEYİ YÜKSELTTİ

Açıklamada, kapasite artışının özellikle boya üretim hattında hayata geçirilen teknoloji geliştirmeleri ve verimlilik odaklı yatırımlar sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

TOFAŞ'ın üretim tesisleri, kapasite artışıyla birlikte Türkiye'nin en yüksek üretim hacmine sahip otomotiv fabrikaları arasındaki konumunu daha da güçlendirdi.

YENİ MODEL BEKLENTİSİ ARTTI

Şirketin daha önce duyurduğu K9 ve K0 hafif ticari araç projelerinin ardından gözler şimdi yeni binek otomobil yatırımına çevrildi. Sektör temsilcileri, artırılan kapasitenin etkin şekilde kullanılabilmesi için yeni model ve üretim projelerinin önem taşıdığına dikkat çekiyor.