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Kaynak: İHA

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gençosman köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yıldıray Adıgüzel'in kullandığı Tofaş Kartal model otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı ve uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.