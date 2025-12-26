Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 92-82 yenerek iç saha üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

TOFAŞ’ta Perez ve Lewis 17’şer sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Blazevic 14, Besson ise 14 sayıyla skora önemli katkı verdi.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Cavanaugh 17, Flyn 16 ve Williams 10 sayıyla oynadı. Williams, maçın bitimine 11 saniye kala 5 faulle oyun dışı kaldı.

TOFAŞ EVİNDE KAZANIYOR, DEPLASMANDA KAYBEDİYOR

Bu galibiyetle birlikte TOFAŞ’ın ligdeki ilginç istatistiği daha da dikkat çekti. Bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanarak 7 galibiyete ulaşan TOFAŞ deplasmanda çıktığı 6 maçın hepsini kaybetti.

TOFAŞ, ligin 14. haftasında deplasmanda Karşıyaka’ya konuk olacak. Bursa ekibi, bu maçta sezonun ilk dış saha galibiyetini almayı ve seri yakalamayı hedefliyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLK KEZ DEPLASMANDA YENİLDİ

Öte yandan ligde deplasmanda oynadığı 6 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji'nin serisi Bursa'da son buldu. 13 haftada 10 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Bahçeşehir Koleji önümüzdeki hafta Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.