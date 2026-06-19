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Kaynak: DHA

2026-2027 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Bursa ekibi, daha önce Türkiye'de Semt77 Yalova Belediyespor forması da giyen Jamuni McNeace'i kadrosuna dahil etti. Son olarak Cholet Basket adına mücadele eden deneyimli pivot, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde çıktığı 31 karşılaşmada 10.6 sayı, 5 ribaund ve 0.9 blok ortalamaları yakaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11.1 sayı ve 4.4 ribaund ortalamasıyla oynadı.

Geride kalan sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda TOFAŞ'a rakip olan McNeace, ilk karşılaşmada 5 sayı, 6 ribaund ve 2 asist; ikinci mücadelede 18 sayı, 4 ribaund ve 1 blok; üçüncü maçta ise 14 sayı, 4 ribaund ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.