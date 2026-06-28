Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Sivas'ın Zara ilçesinde yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altında bulunan Tödürge Gölü, son dönemdeki su artışıyla canlı bir görünüme kavuştu. Sivas-Erzincan D-200 kara yolu üzerinde konumlanan ve şehrin en büyük sulak alanı olma özelliğini taşıyan karstik yapıdaki göl çevresinde, bahar yağışları ile eriyen karların etkisiyle geniş su birikintileri meydana geldi.

Göl çevresinde oluşan bu geçici sulak alanlar, göç yolculuğundaki leylek sürüleri için zengin bir besin kaynağı oluşturdu. Su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasını fırsat bilen çok sayıda leylek, kara yolunun hemen kenarındaki sığ sulara ve yeşilliklere akın ederek avlanırken görüntülendi.

Onlarca kuşun aynı anda su içindeki arazide yiyecek araması, bölgeden geçen sürücülerin, yolcuların, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Geniş sazlık alanları ve endemik bitki çeşitliliğiyle öne çıkan, ulusal öneme haiz Tödürge Gölü, eko-sistemiyle dikkat çekiyor. Bünyesinde barındırdığı 8 farklı balık türü ve onlarca kuş neslinin yanı sıra, bu yıl gölde yaşanan leylek yoğunluğu bölgenin tanıtımına ve turizmine önemli bir katkı sağlıyor.