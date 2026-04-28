Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen "Döviz Dönüşüm Desteği" uygulamasının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden reel sektörün taleplerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, uygulamanın mevcut haliyle beklentilerin gerisinde kaldığını vurguladı.

"30 NİSAN SON DEĞİL, MİLAT OLMALI"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen desteğin 30 Nisan’da sona ereceğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, küresel ticaretin korumacılık duvarlarıyla zorlaştığı bir dönemde bu desteğin hayati olduğunu belirtti. TOBB Başkanı, üretimin ve ihracatın sekteye uğramaması adına desteğin en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini ifade etti.

MEVCUT ŞARTLARA İTİRAZ: YÜZDE 3 YETERSİZ, BÜROKRASİ AĞIR

Hisarcıklıoğlu, mevcut sistemin iyileştirilmesi gereken noktalarını şu başlıklarla özetledi:

Mevcut %3’lük oran, artan maliyetler ve küresel rekabet karşısında yetersiz kalıyor. Uygulama şartlarının reel sektör için "ağır işlediğini" belirten Hisarcıklıoğlu, sistemin daha erişilebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savundu.

"SANAYİCİYE MORAL, İHRACATA KATKI"

Düzenlemenin revize edilmesinin sadece finansal bir rahatlama değil, aynı zamanda psikolojik bir destek olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Uygulamanın sadeleştirilmesi ve oranların yükseltilmesi, sanayicimize moral verecek, firmalarımızın finansman yükünü hafifletecek ve toplam ihracat hacmimize pozitif yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.