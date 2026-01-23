TOBB, Aralık 2025 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre kurulan şirket sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 113 bin 779 oldu. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı.

Aralık 2025'te kurulan şirket sayısı 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 795 oldu. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,6 azalışla 7 bin 283'e düştü.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 azalışla 115 bin 463'ten 113 bin 779'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,9 artışla 31 bin 416'dan 33 bin 270'e çıktı.

Açıklamaya göre geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 34,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,4, kooperatif sayısı yüzde 18,6 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 193,6, kooperatif sayısı yüzde 284,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 103,4 arttı.

Kurulan şirket sayısı geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,7 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,6, kooperatif sayısı yüzde 2,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 oldu.

Öte yandan vatandaşlar 'çözüm odaklı' ekonomik politikalar bulmaları için yetkililere seslenmeye devam ediyor.