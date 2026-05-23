Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından paylaşılan verilere göre, baharın gelişiyle birlikte hem yeni açılan şirket sayısında hem de faaliyetine son veren işletmelerde belirgin bir hareketlilik yaşandı.

Nisan ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 29,5 oranında bir sıçrama gerçekleştirerek 8 bin 379’dan 10 bin 853’e ulaştı. Buna karşın, piyasadan çekilen şirketlerin sayısında da keskin bir artış dikkat çekti; kapanan şirketler yüzde 70,5 yükselerek 3 bin 85 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise geçen yılın nisan ayına kıyasla kurulan şirketlerde yüzde 43, kapanan şirketlerde yüzde 19,6’lık bir artış meydana geldi.

YATIRIMLARIN MERKEZ ÜSSÜ YİNE İSTANBUL

Yeni kurulan 10 bin 853 şirketin yasal statülerine bakıldığında, 9 bin 835’inin limited, 1017’sinin ise anonim şirket olarak kurulduğu görüldü. Türkiye genelindeki bu yeni yatırımların coğrafi dağılımında aslan payını yine büyükşehirler üstlendi. İstanbul yüzde 36,3, Ankara yüzde 10,2 ve İzmir: yüzde 5,6 oldu.

Anadolu'nun sınır kenti Ardahan'da ise nisan ayı boyunca tek bir şirket kuruluşu bile tescil edilmedi.

Yılın ilk 4 aylık (Ocak-Nisan) kümülatif verilerine bakıldığında toplamda 40 bin 288 şirket ve kooperatif ekonomiye kazandırıldı. Bu dönemde sermaye gücü açısından limited şirketler toplam bütçenin yüzde 74,1’ini göğüslerken, anonim şirketlerin payı yüzde 25,9 olarak gerçekleşti. Girişimlerin toplam sermaye hacmi ise mart ayına göre yüzde 4,7'lik bir artış gösterdi.

Kurulan Şirket ve Kooperatifler 3 bin 838 adetle toptan ve perakende ticaret zirvede yer alırken, onu 1624 ile inşaat ve 1331 ile imalat sektörü izledi.

Şahıs firmalarında rotayı inşaat sektörü belirledi. 784 yeni işletme inşaat alanında açılırken, ticarette 319, imalatta 112 yeni tescil yapıldı.

Ekonomik sirkülasyonun en hızlı olduğu toptan ve perakende ticaret sektörü, 1121 şirket/kooperatif ve 613 şahıs işletmesiyle kapanış listesinde de ilk sırada yer aldı. Bu sektörü imalat ve inşaat takip etti.

Diğer taraftan, nisan ayında kurulan 127 kooperatifin 83’ünün konut yapı kooperatifi olması, inşaat odaklı örgütlenmenin sürdüğünü gösterdi.

YABANCI YATIRIMCIDA SURİYE SERMAYESİ DOMİNASYONU

Nisan ayında sınır ötesi ortaklıklarla kurulan 1285 yabancı sermayeli şirketin profili incelendiğinde, Suriye ortaklı girişimlerin ağırlığı net bir şekilde görüldü. Kurulan şirketlerin 785’i Suriye, 41’i ise İran ortaklığıyla hayata geçti.

Çoğunluğu limited şirket (1202 adet) statüsünde olan bu yatırımlarda, yabancı ortakların sermaye payı %82,8 gibi yüksek bir orana ulaştı. Yabancıların en çok ilgi gösterdiği iş kolları ise sırasıyla uzmanlaşmamış toptan ticaret, bina inşaatı ve perakende ticaret aracılık hizmetleri oldu.

İŞ DÜNYASINDA KADINLARIN VE GENÇLERİN ROLÜ

TOBB verileri, yeni nesil girişimcilerin demografik yapısına dair de önemli ipuçları sundu.

Kadınların yönetim ve ortaklıkta en aktif olduğu alan yüzde 29,5 ile kooperatifler oldu. Bu oran limited şirketlerde yüzde 16,9, anonim şirketlerde yüzde 14,6 ve şahıs işletmelerinde yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.

Sermaye yoğunluğu yüksek olan anonim şirketlerin ortaklarında en yoğun yaş grubu 35-44 yaş aralığı (%30,4) olurken, limited şirketlerde meşaleyi daha genç bir jenerasyon olan 25-34 yaş grubu (%32,8) sırtladı. Şahıs işletmelerinde de yine yüzde 29,4 ile 35-44 yaş grubu liderliği elinde tuttu.

KURULAN ARTIYOR, KAPANAN AZALIYOR

2026'nın ilk 4 ayını kapsayan dönemsel verilere bakıldığında, Türkiye'deki şirketleşme iştahının geçen yıla göre daha canlı olduğu görülüyor. Ocak-Nisan döneminde kurulan şirket sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 39 bin 779’a yükseldi. Sevindirici bir diğer gelişme olarak, aynı dönemde kepenk indiren şirket sayısı ise %0,8 azalarak 8 bin 119 seviyesinde kaldı.