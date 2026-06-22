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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Ordu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Ordu Genç Girişimcilik Zirvesi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Zirveye Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu, TOBB Karadeniz Bölge Başkanı ve Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emrah Baş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, diğer illerden gelen genç girişimciler ve kurul üyeleri katıldı.

Zirvede genç girişimciler, iş insanları, kamu kurumlarının temsilcileri ve akademisyenler bir araya gelerek girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma konularında görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında gençlerin iş dünyasında daha aktif rol almalarını sağlayacak fırsatlar, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve yatırım olanakları ele alındı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emrah Baş, genç girişimcilerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarının önemine dikkat çekti. Baş, ortak projelerin geliştirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına zirvenin önemli bir fırsat sunduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Ordu Genç Girişimcilik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada genç girişimcilere olan güvenini dile getirerek, gençlerin ülkenin geleceğinin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Salonda bulunan gençlerin enerjisi ve heyecanından duyduğu memnuniyeti ifade eden Karlıbel, “Bugün burada gençliğin verdiği heyecanı, rengi ve azmi yüzlerinizde görüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından geldiniz, gökkuşağının renkleri gibi salonu aydınlattınız. Yüzünüzdeki ışık kaybolmasın, içinizdeki umut kaybolmasın. Geleceğimiz sizlere emanet.” dedi.

Gençlere her zaman büyük önem verdiğini belirten Karlıbel, Victor Hugo’nun “Gençliğe yaşlılardan daha çok hürmet etmek gerekir.” sözünü hatırlatarak, “O hürmet bende var. Bu zamana kadar hep gençlerle çalıştım, bundan sonra da hep öyle olacak. İnşallah bir dahaki gelişinizde daha gençleşmiş, hedeflerine daha hızlı ilerleyen bir Ordu ile karşılaşırsınız.” ifadelerini kullandı.

Ordu’nun gençlerin fikirleri ve girişimleriyle daha da gelişeceğine inandığını söyleyen Karlıbel, “Sizlerin hedefleri ve gayretiyle bu ülke büyüyecek. Her birinizin bir başarı hikâyesi var. O başarı hikâyesi ile önce kendi illerinizi, sonra da ülkemizi arzu ettiğiniz daha güçlü, daha özgür ve daha yaşanabilir bir hale getirin.” diye konuştu.

Dünyanın hızla değiştiğine dikkat çeken Karlıbel, “Artık önümüzde hızla değişen, hızla büyüyen ama aynı zamanda hızla yabancılaştığımız bir dünya var. Teknoloji çağının da ötesindeyiz. Ancak sizler ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sizlerin bizim akıllarımıza ihtiyacı yok. Bizim sizler gibi parlayan gençlerin aklına ihtiyacımız var. Önümüzü açın, ufkumuzu açın.” dedi.

Konuşmasının sonunda genç girişimcilere Ordu’yu unutmamaları çağrısında bulunan Karlıbel, “Şehrimizi de unutmayın. Buradan güzel anılarla ayrılın. Ordu diye bir yer var, unutmayın. Her türlü ticari yatırımınızda ve sanayi yatırımınızda bize pozitif ayrımcılık yapın. İyi ki geldiniz.” ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılar, kendi illerinde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, ortak çalışma alanları ve bölgesel iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Program, değerlendirme toplantılarının ardından Ordu’nun ekonomik, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı etkinliklerle sona erdi.