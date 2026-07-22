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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, iş dünyasının yaşadığı finansman sorunlarına dikkat çekti. Krediye erişimin zorlaştığını ve yüksek faizlerin işletmeleri olumsuz etkilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, bankalara önemli çağrılarda bulundu.

"BANKALAR FAİZ ARTIŞINI HEMEN, İNDİRİMİ İSE AYLAR SONRA YANSITIYOR"

Bankaların uyguladığı kredi politikalarını eleştiren Hisarcıklıoğlu, faiz oranlarındaki değişimlerin müşterilere eşit şekilde yansıtılmadığını söyledi.

"Bu bankalar yüzde 60 faiz alıyorlar ama çıkarken bir günde yansıtıyorlar, indirirken iki ay bekliyorlar. Kredi faizlerini yüksek tutuyorlar. Mevcut kredi limitlerinizi bile kullanırken zorluk çıkartıyorlar. Böyle olunca da piyasada ödemeler dönmüyor. Çekimiz, senedimiz ödenmüyor. Bankalarımızdan daha vicdanlı davranmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜYELERİMİZE NEFES KREDİSİ YENİDEN BAŞLADI"

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının talepleri doğrultusunda düşük faizli ve uzun vadeli TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden hayata geçirildiğini belirtti.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 600 bin üyeye kefil olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bunun dünyada benzeri olmayan bir uygulama olduğunu söyledi. Eskişehir'de ise 8 bin 200 firmaya kefil olunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kredi paketinin devam ettiğini ve yeni destek paketleri üzerinde de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

"YÜKSEK ENFLASYONDAN EN ÇOK ŞİKÂYETÇİ OLAN KESİM BİZİZ"

Yüksek enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, reel sektörün ayakta kalması için ilave adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Merkez Bankası ve bankaların üst yönetimleriyle yapılan görüşmelerde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın korunmasının önemini vurguladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler ile döviz dönüşüm desteklerinin artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

İş dünyasının en büyük beklentisinin finansmana daha kolay erişim olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve bankaların reel sektöre daha fazla destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.