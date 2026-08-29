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Yenidoğan Çetesi soruşturması çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçtiği hastaneler arasında yer alan Esenler Güney Hastanesi için satış süreci gündeme geldi.



İstanbul’da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık şirketine kayyum atanmıştı. Bu kapsamda Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi de TMSF yönetimine devredilen kuruluşlar arasında yer aldı.



Sözcü'de yer alan habere göre, aoruşturma sürecinin ardından söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken, bazı kuruluşların satış işlemleri de TMSF tarafından başlatıldı. Daha önce Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu gibi hastaneler için satış ilanları yayımlanmıştı.

İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

Yayımlanan ihale duyurusuna göre, Güney Sağlık Hizmetleri için belirlenen muhammen bedel 200 milyon lira oldu.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve mali belgelerini içeren kapalı zarfları 29 Eylül 2026 tarihi saat 16:00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra sunulacak teklifler değerlendirmeye alınmayacak.



İhale ise 30 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak. Kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak süreçte, teklifler doğrultusunda "Kısa Liste" oluşturulacak ve ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

TEKER TEKER SATIŞA ÇIKARILIYORLAR

TMSF'nin kayyum olarak yönettiği sağlık kuruluşları arasında Esenler Güney Hastanesi'nin yanı sıra Doğa Hospital, TRG Hospitalist, Silivri Kolan, Birinci Hastanesi, Avrupa Şafak, İstanbul Şafak, Bağcılar Şafak ve Medilife hastaneleri de var.

Satış sürecinde hastanelerin ticari ve iktisadi bütünlükleri üzerinden ihale yöntemi uygulanıyor. Daha önce satışa çıkarılan Birinci Hastanesi için kapalı zarf ve açık artırma usulü birlikte kullanılmış, muhammen bedel 546 milyon 500 bin lira olarak belirlenmişti.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” soruşturması olarak bilinen soruşturmada adı geçen Esenler Özel Güney Hastanesi’nin ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verildi. Hastane, yenidoğan yoğun bakım servislerinde bebeklerin uygun olmayan koşullarda takip edildiği ve SGK’dan haksız kazanç sağlandığı iddiaları kapsamında soruşturmaya dahil edildi. Soruşturma kapsamında bazı sağlık çalışanları hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Güney Hastanesi’nin yöneticileri ve bazı çalışanları da dava dosyasında sanık veya şüpheli olarak yer aldı.