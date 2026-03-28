Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetimi altındaki dev varlıklar için satış düğmesine bastı. Aralarında İstanbul ve Çorlu’nun bilinen hastaneleri ile Antalya ve İzmir’deki lüks otellerin bulunduğu dört büyük iktisadi bütünlük, toplam 11 milyar 700 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı.

Dört Dev İşletme Satış Listesinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı şirketlerin mal, hak ve varlıklarından oluşan "ticari ve iktisadi bütünlükler" yatırımcıların takibine sunuldu. Satışa konu olan varlıklar şunlar:

Sağlık Grubu: Reyap İstanbul Hastanesi ve Reyap Çorlu Hastanesi.

Turizm Grubu: Royal Teos Otel ve Tekirova Turizm Otel.

HANGİ ŞİRKETLER KAPSAM DAHİLİNDE?

Varlıkların mülkiyeti, halihazırda fon koruması altında olan ve kayyum tarafından yönetilen şu şirketlere ait:

Reyap Medikal Hizmetler A.Ş.

Reyap Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Tekirova Turizm Yatırımları A.Ş.

Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat A.Ş.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

TMSF, şeffaflığı ve rekabeti maksimize etmek amacıyla satış sürecini iki aşamalı bir yöntemle yönetecek. Yatırımcılar önce kapalı zarf usulüyle tekliflerini sunacak. Şartları sağlayan katılımcılar, ardından TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek olan açık artırma aşamasında karşı karşıya gelecek.