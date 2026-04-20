Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yürütülen bir soruşturma neticesinde yönetimine el koyduğu TELE 1'in satış süreci için start verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında el koyduğu TELE 1’i 28 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.

TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık 24 Ekim sabahı, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk suçundan yakalanarak gözaltına alındığı", evinde ve işyerinde arama yapıldığını açıklamıştı. Tele1 televizyonunun İstanbul Seyrantepe'deki haber merkezine sabah saatlerinde gelen Terörle Mücadele (TEM) Şubesi polislerinin arama yapmıştı.

24 Ekim Cuma akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE 1 kanalının sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Akşam ana haber yayını sırasında kayyum olarak atanan TMSF heyeti kanala gitmiş, ana haberi sunan Murat Taylan, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayına son vermişti.

Yanardağ'la birlikte 24 Ekim sabahı görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan hakkında da aynı suçtan soruşturma başlatılmıştı.