880 milyar liralık bir parayı yöneten TMSF Türkiye'nin en büyük 5. şirketi konumunda. Operasyonların hız kesmediği Türkiye'de, TMSF Koç ve Sabancı'yı geride bırakmak üzere.

TMSF, yargı kararıyla el koyulan yüzlerce şirketin yönetimine atandı. Atandığı şirketlerde 49 bin 227 kişi istihdam ediliyor. TMSF'nin yönettiği şirketlerin büyüklüğü 880 milyar lira iken cirosu da 270 milyar liraya ulaşmış durumda.

Geçen yıl TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü yüzde 303.6, özkaynakları yüzde 231.2, cirosu yüzde 172.7 ve istihdamı yüzde 106.7 büyüdü. 2025’te TMF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü 218 milyar liradan 880 milyar liraya, özkaynakları 128 milyar liradan 424 milyar liraya, cirosu 99 milyar liradan 270 milyar liraya fırladı. TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerdeki istihdam da 23 bin 810’dan 49 bin 227’ye yükseldi.

EN BÜYÜK BEŞİNCİ ŞİRKET

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirketlerle Borsa İstanbul’un devleriyle yarışır hale geldi. BIST 30 şirketleri arasında yalnızca Koç Holding, Sabancı Holding, Migros ve BİM’in istihdam sayısı, TMSF’yi geride bırakıyor. TMSF, aktif büyüklük açısından borsanın 30 dev şirketinin 21’ini geride bırakıyor. TMSF 2025 sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğüyle en büyük 5’inci, cirosuyla da en büyük 10’uncu şirket olarak dikkat çekiyor.

ASSAN VE TEKFEN'DEKİ PAYINI SATIYOR

Yaklaşık 1200 firmayı kayyum olarak yöneten TMSF, savunma şirketi Assan Group Makine’yi satışa çıkardı, Tekfen Holding’deki paylarını satmak için de OYAK ile görüşme yaptığını duyurdu. Ağustos 2025’te kayyum atanan Assan, TMSF tarafından 416.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. 8 Temmuz’da düzenlenecek ihaleye katılmak için son teklif verme tarihi 7 Temmuz saat 16 olarak açıklandı. Ayrıca Tekfen Holding’in yüzde 42.8’ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, elindeki payların tamamının devrine yö- nelik olarak OYAK ile satış ve devir görüşmelerine başladı.