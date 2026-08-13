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Kaynak: Haber Merkezi

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün satan çiftçilerin ödemelerinden yapılan depo kirası kesintileri, üreticilerin tepkisini çekti. Tarımdan Haber'in gündeme getirdiği konuyla ilgili çok sayıda çiftçi yaşadığı kesintileri paylaşırken, bazı üreticilerin açıkladığı rakamlar dikkat çekti.

32 TON BUĞDAY SATTI, 19 BİN LİRA KESİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yorum yapan bir üretici, TMO'ya 32 ton buğdayı ton başına 14 bin 750 liradan sattığını belirterek, ödeme hesabına geçtiğinde 19 bin lira kesinti yapıldığını gördüğünü ifade etti.

Üretici, yaşadığı duruma "Ben malımı satmaya götürdüm, depoya koymak için götürmedim." sözleriyle tepki gösterdi.

"HER ARAÇTAN YAKLAŞIK 3 BİN LİRA KESİLDİ"

Başka bir çiftçi ise araç başına yaklaşık 3 bin lira kesinti yapıldığını belirterek, satışı tamamlanan ürünün depolama maliyetinin üreticiye yüklenmemesi gerektiğini savundu.

Üreticilerin paylaştığı kesinti tutarlarının ürün miktarı, teslim şekli ve diğer koşullara göre değişiklik gösterebildiği görüldü.

"AYNI GÜN SATTIK, YİNE KİRA KESİLDİ"

Üreticilerin en dikkat çektiği konu ise ürünlerin depoda bekletilmediği halde depo kirası kesildiği iddiası oldu.

Bir çiftçi, ürününün aynı gün satılmasına rağmen 6 bin lira depo kirası kesildiğini öne sürerken, başka bir üretici de lisanslı depoya teslim edilerek aynı gün satılan üründen depo kirası alındığını ifade etti.

Bu iddialar, "Ürün aynı gün TMO'ya satılıyorsa çiftçiden depo kirası hangi gerekçeyle ve hangi süre üzerinden kesiliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

7 BİN 980 KİLOGRAM ÜRÜNDE 6 BİN 800 LİRA KESİNTİ İDDİASI

Bir başka üretici ise TMO'ya 15,75 TL kilogram fiyatıyla 7 bin 980 kilogram ürün teslim ettiğini ancak hesabına geçen tutara göre yaklaşık 6 bin 800 liralık kesinti yapıldığını ileri sürdü.

Söz konusu farkın tamamının hangi kalemlerden oluştuğu ise üreticinin paylaşımında net olarak yer almadı.

ÖDEME SÜRESİ DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çiftçiler yalnızca depo kirasını değil, ödeme sürecini de eleştirdi. Bir üretici, ürün teslimi ile ödeme tarihi arasında buğday fiyatı ve motorin maliyetlerinin arttığını belirterek, depo kirası kesintisi yapılırken bu değişimlerin neden dikkate alınmadığını sorguladı.

KESİNTİNİN BİR KISMI İADE EDİLİYOR MU?

Yorumlarda bazı kullanıcılar ise lisanslı depolarda kesilen depo kirasının yüzde 75'inin çiftçiye iade edildiğini, ayrıca nakliye desteği ve stopaj muafiyeti uygulandığını öne sürdü. Ancak bu bilgilerin hangi ürünler ve hangi şartlar için geçerli olduğu konusunda resmi bir doğrulama bulunmadığı belirtildi.