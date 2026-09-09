Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerine ilişkin ödemelerin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

HUBUBAT ÖDEMESİ 6 MİLYAR 280 MİLYON LİRA

TMO’nun açıklamasına göre, 13-19 Ağustos tarihleri arasında alımı gerçekleştirilen hububat ürünleri için üreticilere 6 milyar 280 milyon lira ödeme yapıldı.

HAŞHAŞ KAPSÜLÜ İÇİN 62 MİLYON LİRA

19-25 Ağustos tarihleri arasında teslim edilen haşhaş kapsülü ürün bedeli kapsamında ise üreticilerin hesaplarına 62 milyon lira yatırıldı.

Böylece iki ürün grubu için yapılan toplam ödeme 6 milyar 342 milyon liraya ulaştı.

ÖDEMELER DEVAM EDECEK

TMO, söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Ödemesi yapılan üreticilerin SMS ile bilgilendirildiği belirtilirken, ödemelerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.