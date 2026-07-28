TMO'dan kritik karar: Buğdayda ihracat yasağı 16 ay sonra kaldırıldı

"Yurt içi üretim, mevcut stoklar ve iç tüketim ihtiyacı dikkate alınarak, arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına 29 Temmuz itibarıyla yeniden izin verilmesi kararlaştırılmıştır.