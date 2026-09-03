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Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ülke genelindeki hububat alımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, bu yıl hububat hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirterek, bunun gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

TMO’nun hububat alımlarını 769 alım merkezinde sürdürdüğünü belirten Yumaklı, hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8, arpada ise yüzde 99,2’ye ulaştığını kaydetti.

ÜRETİCİLERE 170 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Bakan Yumaklı, TMO’nun hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün aldığını ve üreticilere 170 milyar lira ödeme yaptığını bildirdi.

Bu rakamların hem hububat alım miktarı hem de ürün ödemelerinde yeni rekor olduğunu belirten Yumaklı, hasat sezonunun başında üreticilere verilen ödeme taahhüdünün yerine getirildiğini söyledi.

Yumaklı, ürün bedellerinin 21’inci günden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, TMO’ya gelen bütün ürünlerin alınmaya devam edileceğini ifade etti.