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Kaynak: AA

Haşhaş tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla, 2026 yılı alım döneminde üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılacak.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumu için alım fiyatı kilogram başına 140 TL olarak belirlendi.

Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacak.

KİMLER TMO’YA HAŞHAŞ TOHUMU SATABİLECEK?

Üreticiler, HÜBAS'ta beyan ettikleri tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecek.

TMO'ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden ise haşhaş tohumu alımı yapılmayacak.

HAŞHAŞ TOHUMU ALIMINDA HANGİ KRİTERLER ARANACAK?

Alım için belirlenen kriter ve kabul edilebilir oranlar şöyle:

Rutubet: Yüzde 9,0'a kadar

Toplam yabancı madde: Yüzde 10'a kadar

İnorganik madde (taş, toprak): Yüzde 1,0'e kadar

Karışık renkli tohum: Yüzde 3,0'e kadar

Haşhaş tohumu alımları randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

HAŞHAŞ TOHUMU RANDEVUSU NASIL ALINACAK?

Üreticiler randevularını online olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr üzerinden alabilecek.

Üreticilerin ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri gerekiyor.

HAŞHAŞ TOHUMUNUN SATIŞ FİYATI 160 TL OLACAK

Satın alınacak mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarının satış fiyatı, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kilogram başına 160 TL olarak uygulanacak.

Böylece 2026 yılı alım döneminde üreticiden kilogramı 140 TL üzerinden alınacak haşhaş tohumunun satış fiyatı 1 Kasım'dan itibaren 160 TL olarak uygulanacak.

TMO HAŞHAŞ TOHUMU ALIM NOKTALARI

TMO tarafından açıklanan alım noktaları şöyle:

Kütahya Ajans Amirliği - Kütahya Merkez Ajans Amirliği

Kütahya - Altıntaş - Geçici Alım Merkezi

Kütahya - Gediz - Geçici Alım Merkezi

Eskişehir Başmüdürlüğü - Beylikova - Geçici Alım Merkezi

Sivrihisar Ajans Amirliği