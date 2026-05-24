TMO’nun nisan ayına ilişkin “Fenolojik Değerlendirme-Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu”na göre, ülke genelinde yağışlar hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Bu durum, hububatın gelişim sürecini olumlu etkiledi.

Yağışların yeterli seviyede seyretmesi; bitkilerin çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma ve generatif gelişim dönemlerini destekledi. Birçok üretim bölgesinde geçen yıla göre daha güçlü bir gelişim gözlemlendi.

TARIMSAL ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Üst gübreleme uygulamalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, yağışlar sayesinde gübrelerin toprakta çözünerek bitkiler tarafından daha verimli şekilde alındığı ifade edildi. Ayrıca yabancı ot mücadelesinin de birçok bölgede tamamlandığı kaydedildi.

BÖLGELERDE FARKLI GELİŞİM EVRELERİ

Türkiye genelinde hububatın gelişim süreci bölgelere göre farklılık gösteriyor:

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da çiçeklenme ve süt olum dönemi

Marmara ve Ege’de başaklanma ve çiçeklenme süreci yaygın

HASTALIK VE VERİM KAYBI RİSKİ UYARISI

Raporda, artan yağış ve nemin bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekildi. Septorya yaprak lekesi, sarı pas, kök boğazı çürüklüğü ve külleme gibi hastalıkların yer yer görüldüğü belirtildi.

Özellikle yoğun yağış alan bölgelerde fungal hastalık riskinin arttığı ve bazı alanlarda lokal verim kayıplarının yaşanabileceği ifade edildi.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER

Güneydoğu Anadolu’da verim potansiyeli yüksek, ancak hastalık baskısı risk oluşturuyor

Marmara ve Ege’de verim ve kalite açısından olumlu tablo öne çıkıyor

Akdeniz’de kıraç alanlarda yüksek verim, taban arazilerde su baskını riski bulunuyor



KARADENİZ’DE YÜKSEK NEM NEDENİYLE HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

İç ve Doğu Anadolu’da yer yer don, aşırı nem ve taban suyu etkileri görülüyor

Genel değerlendirmede, mevcut olumlu şartların korunması halinde Türkiye’nin hububat üretiminde tarihi en yüksek seviyeye ulaşabileceği vurgulanıyor.