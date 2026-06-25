Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 3 Haziran’da başlattığı hububat alım sürecinde ilk ödemelerin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilerin beklediği ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara geçtiğini belirtti.
Ülke genelinde şu an 211 noktada sürdürülen hububat alımlarının, hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte 600 noktaya çıkarılacağı ifade edildi. TMO’nun kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacağı vurgulandı.
Ödeme takvimi hakkında da bilgi veren Yumaklı, ürün bedellerinin 21’inci günden itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya devam edeceğini açıkladı.
Bakan Yumaklı, açıklamasında çiftçinin emeğinin korunmasına dikkat çekerek, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.