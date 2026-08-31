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Kaynak: Haber Merkezi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir adım attı. Kurum, 1 Eylül itibarıyla buğday satışlarına başlayacağını açıkladı.

TMO tarafından yapılan duyuruda satışların başlangıç tarihi paylaşılırken, buğdayın hangi fiyattan piyasaya sunulacağına ilişkin bilgi verilmedi.

TON BAŞINA 18 BİN 500 LİRA AÇIKLANMIŞTI

Haziran ayının başında buğday alım fiyatlarını açıklayan TMO, 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli olacak satış fiyatlarını da duyurmuştu.

Buna göre 2. grup makarnalık buğday ile 2. grup ekmeklik buğdayın satış fiyatı ton başına 18 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

FİYATIN DAHA DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

1 Eylül'de başlayacak satışların ise Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Satışa çıkarılacak buğdayların 2. grup yerine daha düşük vasıflı ürünlerden oluşacağı belirtilirken, buna bağlı olarak fiyatların da ton başına 18 bin 500 liranın altında oluşması bekleniyor.

Satışların ağırlıklı olarak hasat döneminin tamamlandığı bölgelerde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.