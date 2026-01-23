TMO, çeltik alım fiyatını baldo grubu için ton başına 40 bin lira, cammeo grubu için 38 bin lira, Osmancık grubu için 32 bin lira olarak duyuruldu.

TMO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de çeltik hasadının eylül ayı içinde başlayıp, kasımda tamamlandığı anımsatıldı.

Geçen yıl çeltik üretiminin, 2024'e göre yüzde 2,1 azalışla 998 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Baldo grubu çeltikler için ton başına 40 bin lira (55 randıman), cammeo grubu için 38 bin lira (58 randıman), Osmancık grubu için ise 32 bin lira (60 randıman) fiyatla satın alınacaktır" denildi.

TMO'nun Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzaladığı lisanslı depolarda, çeltik alım faaliyeti göstereceği belirtildi. Protokol imzalanan lisanslı depoculuk şirketlerinin "www.tmo.gov.tr" adresinde yayımlandığı, üreticilerin bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceği vurgulandı. "Kayıtlı olmayan çeşitler, kesinlikle satın alınmayacak" bilgisi paylaşıldı.

TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek için uyguladığı randevulu alım sistemine dikkat çekildi ve çeltik alımlarına, 26 Ocak'tan itibaren başlanacağı belirtildi.