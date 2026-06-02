Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını resmi bir açıklamayla kamuoyuna ilan etti. Bu yıl yağışların etkisiyle hasat sezonunun geçen yıla kıyasla biraz daha geç başladığı belirtilen açıklamada, üreticilerin depolama mağduriyeti yaşamaması için 21 Mayıs’tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ürünlerin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığı hatırlatıldı.

Yeni sezonda 2. grup ürünler baz alınarak belirlenen alım ve satış fiyatları ile sağlanan desteklerin detayları şu şekilde şekillendi:

2026 YILI TMO ALIM VE SATIŞ FİYATLARI

TMO tarafından bu yıl hem makarnalık hem de ekmeklik buğday için aynı fiyat politikası uygulanırken, arpa fiyatları da netleşti. Ton başına belirlenen rakamlar tablodaki gibidir:

Ürün Türü (2. Grup) TMO Alım Fiyatı (Ton) TMO Satış Fiyatı (1 Ekim İtibarıyla) Makarnalık Buğday 16.500 TL 18.500 TL Ekmeklik Buğday 16.500 TL 18.500 TL Arpa 12.750 TL 14.000 TL

DESTEKLERLE BİRLİKTE ÜRETİCİNİN ELİNE GEÇECEK TOPLAM TUTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu üretim sezonunda çiftçilere sunacağı temel destekler, planlı üretim teşvikleri ve sertifikalı tohum kullanım desteklerinin detayları da paylaşıldı. Üreticilere dekara toplam 980 TL destek ödemesi yapılacak. Bu oran, Türkiye genelindeki ortalama verim hesaba katıldığında ürün bazında ton başına 3.014 TL'lik bir devlet desteğine denk geliyor.

Bakanlık desteklerinin de eklenmesiyle birlikte, çiftçilerin eline ton başına geçecek net tutarlar şu şekilde güncellendi:

Ekmeklik ve Makarnalık Buğday: 19.514 TL

Arpa: 15.764 TL

ÖDEME TAKVİMİ VE SATIŞ BAŞLANGICI

TMO, ürün teslimatının ardından ödemelerin 45 gün içerisinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Kurumun iç piyasaya yönelik hububat satış işlemleri ise 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlatılacak.