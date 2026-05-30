Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü vesilesiyle "Gezi direnişi 13. yılında! Umudu, demokrasiyi ve halkın iradesini savunuyoruz" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Koramaz, Gezi Direnişi'nin üzerinden 13 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu sürecin yalnızca bir parkı koruma mücadelesi olmadığını; baskıya, rant politikalarına, otoriterliğe ve hukuksuzluğa karşı halkın ortak vicdanının sesi olduğunu ifade etti.

"HUKUKSUZLUĞUN VE BASKININ GÖLGESİNDEYİZ"

Bugün Türkiye'nin her geçen gün daha fazla hukuksuzluk ve baskı altında yönetildiğini savunan Koramaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hukukun üstünlüğünün yerini keyfiliğin aldığı, yargının siyasallaşarak araçsallaştırıldığı, ifade özgürlüğünün baskı altına alındığı, seçilmişlerin görevden uzaklaştırıldığı, gençlerin, gazetecilerin ve hak arayan yurttaşların susturulmak istendiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak biliyoruz ki Gezi’nin ortaya çıkardığı dayanışma ruhu, bu ülkenin demokrasi mücadelesinde yaşamaya devam etmektedir."

Aradan geçen sürede siyasi iktidarın baskı ve sindirme politikalarını derinleştirdiğini iddia eden Koramaz, Gezi Davası'nın hukuki değil, siyasal bir hesaplaşma aracı haline getirildiğini belirtti.

"GEZİ PARKI'NI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski Başkanı Tayfun Kahraman, Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala başta olmak üzere Gezi Davası tutuklularının özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını hatırlatan TMMOB Başkanı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının adalet sistemindeki ağır tabloyu gözler önüne serdiğini söyledi.

Koramaz, TMMOB'nin temel sorumluluğunun bilimi ve tekniği halkın yararına kullanmak olduğunu vurgulayarak açıklamayı şu sözlerle tamamladı: