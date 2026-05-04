Tekirdağ’da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası kapsamında açıklamalarda bulunan Vefa, Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmaya başlanmasının ardından özellikle gençlerin bu spora yöneliminin arttığını ifade etti.

Motokrosun yaygınlaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Vefa, federasyon olarak bu branşı daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde inşa edilen pistlerin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Vefa, ülkenin motor sporlarında uluslararası düzeyde sporcular yetiştirdiğini vurguladı.

Motokros branşında da benzer bir başarı hedeflediklerini belirten Vefa, genç sporcu sayısındaki artışa dikkat çekerek çocuk yaş kategorisinde ciddi bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

Kadın, erkek, çocuk ve veteran kategorilerinde büyüyen bir sporcu kitlesi oluştuğunu söyleyen Vefa, branşın her geçen gün daha da geliştiğini aktardı.

Uluslararası başarı hedeflerine değinen Vefa, Doğu Avrupa’da elde edilen madalya sayısının 70-80 seviyelerine ulaştığını ancak dünya şampiyonasında henüz istenen sonucun alınamadığını belirtti.

Asıl hedeflerinin dünya sahnesinde başarı elde etmek olduğunu vurgulayan Vefa, önce Avrupa ardından dünya şampiyonalarında Türk sporcuların kürsüye çıkmasını ve İstiklal Marşı’nın okutulmasını amaçladıklarını ifade etti.