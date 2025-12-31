TLS Lojistik, 25 yıllık kurumsal yolculuğunu “Pozisyonlar & Dalgalar” adlı kapsamlı bir koleksiyon kitabıyla taçlandırıyor. Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarında üreten 69 çağdaş sanatçının eserlerinden oluşan TLS Çağdaş Sanat Koleksiyonu, bu yayınla 25. Yıl vesilesiyle ilk kez bütünlüklü ve kalıcı bir formda TLS’nin iş ve çözüm ortaklarına bir teşekkür niteliğinde sunuluyor.

Sanat tarihçisi ve küratör Necmi Sönmez editörlüğünde hazırlanan kitap, TLS Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 182 seçili eseri bir araya getirerek; yalnızca bir sanat yayını olmanın ötesinde, TLS’nin uzun vadeli bakış açısını, kurumsal değerlerini ve kültür-sanat alanına yaptığı sürdürülebilir yatırımı belgeleyen stratejik bir çalışma niteliği taşıyor.

TLS Lojistik Kurucusu Altuğ Hacıalioğlu, kitabın önsözünde koleksiyonun herhangi bir yatırım hedefiyle değil, zaman içinde oluşan kişisel bir bağ ve değer üretme anlayışıyla şekillendiğini vurguluyor:

“Kendimi bir koleksiyoner olarak değil, sevdiğim nesnelerin toplayıcısı olarak görüyorum. Sanat eserleriyle kurduğum ilişki, zamanla düşünme biçimimin ve yaşam pratiğimin bir parçası hâline geldi.”

Hacıalioğlu’na göre “Pozisyonlar & Dalgalar”, TLS’nin iş yapma kültürüyle de doğrudan ilişkili:

“Sanat, bakış açısını genişleten, sabrı ve derinliği besleyen bir alan. İş dünyasında kalıcı olmanın yolu da kısa vadeli sonuçlardan çok, uzun vadeli değer yaratmaktan geçiyor. Bu kitap, TLS’nin bu yaklaşımının kültürel bir yansımasıdır.”

Kitapta yer alan eserler; zaman, hareket, bellek, mekân ve insan ilişkileri gibi kavramlar etrafında şekillenirken, iş dünyasının da temel dinamikleriyle örtüşen evrensel bir dil kuruyor. TLS Çağdaş Sanat Koleksiyonu, bu yönüyle sanat ile iş dünyası arasında kurulan bilinçli ve süreklilik taşıyan bir diyaloğun örneği olarak konumlanıyor.

“Pozisyonlar & Dalgalar”, TLS Lojistik’in 25. yılında, finansal büyümenin ötesinde kültürel sermaye, kurumsal hafıza ve toplumsal katkı kavramlarını merkeze alan vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.