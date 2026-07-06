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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin “Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri” verilerini açıkladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 104,90 seviyesine geriledi. Endeks, mayıs ayında 105,70 olarak kaydedilmişti.

ÜFE BAZLI ENDEKS YÜKSELDİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,70 puan artarak 100,98 seviyesine çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre:

TÜFE bazında 7,46 puan

Yİ-ÜFE bazında 2,52 puan

artış gösterdi.

KUR VE ENFLASYON ETKİSİ

TCMB değerlendirmesinde, endeksteki değişime etki eden unsurlar da paylaşıldı. Buna göre:

Dolar, Türk lirası karşısında aylık ortalamada yüzde 1,81 değer kazandı

Euro ise yüzde 0,42 yükseldi

Aynı dönemde:

TÜFE yüzde 0,99

Yİ-ÜFE yüzde 1,80 arttı

KÜRESEL ETKİLER AŞAĞI ÇEKTİ

Değerlendirmede, Türkiye’deki TÜFE artışının endeksi yukarı yönlü desteklediği, buna karşın Dünya TÜFE Sepeti ve Nominal Kur Sepeti kaynaklı gelişmelerin endeksi aşağı çektiği ifade edildi.

Açıklanan veriler, Türk lirasının reel değerinde sınırlı bir gerilemeye işaret ederken, üretici fiyatları bazında ise görece güçlü seyrin sürdüğünü ortaya koydu.