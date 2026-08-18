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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okuyan, "Partilere yönetim atandıktan sonra tarikatlara yönetim atanmasına şaşırmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİLERİN İÇ DİNAMİKLERİNE BIRAKILMALI"

Açıklamasında, siyasi partilere yönelik müdahalelerin meşru olmadığını savunan Okuyan, parti üyeleri veya yöneticilerinin suç işlemesi durumunda hukuki sürecin işletilmesi gerektiğini belirtti.

Okuyan, bunun dışındaki süreçlerin siyasi partilerin kendi iç dinamiklerine bırakılması gerektiğini ifade ederek, aksi durumun siyasetin ve siyasi partilerin tanımına aykırı olduğunu öne sürdü.

"TARİKATLARIN YASAL DAYANAĞI YOK"

Tarikatlara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Okuyan, tarikatların siyasi partiler gibi hukuki bir statüye sahip olmadığını savundu.

Ortada suç iddiaları bulunduğunu belirten Okuyan, soruşturma kapsamında yeni unsurların da ortaya çıkabileceğini ifade etti.

"MUHALİF TARİKAT" TARTIŞMASINA DEĞİNDİ

Kemal Okuyan, açıklamasının devamında "muhalif tarikat" söylemini de eleştirerek, bu tür tanımlamaların yanlış olduğunu savundu.

Okuyan, tarikatlara ilişkin tartışmaların hukuki ve siyasal boyutunun doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.