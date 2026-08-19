Kaynak: ANKA

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, mevcut siyasi iktidarın başından itibaren dini yapılanmalardan güç aldığı belirtildi. Devasa ekonomik güçlere ulaşan bu grupların, kamusal alanlarda ve devlet birimlerinde konumlandığı ifade edildi. Geçmişte yaşanan Fethullahçı yapılanma örneğine dikkat çekilerek, yaşanan kritik süreçlere rağmen bu yapılara yönelik kalıcı adımların atılmadığı vurgulandı.

Son dönemde Süleymancılar ve Furkancı gruplara dönük gerçekleştirilen adli süreçlerin ardından yeni bir tartışma boyutunun ortaya çıktığı belirtilen metinde, yürütülen söylemler eleştirildi. Yetkililerin gerçekleştirdikleri adımları suç örgütü kapsamına alarak nitelendirmesine değinilen açıklamada, tüm tarikat ve cemaatlerin yasal düzlemde benzer bir niteliğe sahip olduğu söylendi. Açıklamada, “Son günlerde önce Süleymancılar, ardından da Furkancılara yönelik operasyonlar sonrası bu tartışma bir kez daha açıldı. Üstelik 'iyi tarikat, kötü tarikat', 'yandaş tarikat, muhalif tarikat' gibi tuhaf bir kafa karışıklığı ve tuzak yaratarak… Bu kafa karışıklığını yaratan AKP’nin bakanlarının ısrarla 'tarikat ve cemaat operasyonu yapmıyoruz, bunlar suç örgütü' demek zorunda kalması boşuna değil. Bu eksikli tarifi biz düzeltelim: Tüm tarikat ve cemaatler birer suç örgütüdür” dendi.

Söz konusu yapıların kendi aralarında ekonomik ve finansal bir rekabet içinde bulunduğu hatırlatıldı, bu durumun iktidar ilişkileriyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Toplumun farklı dini gruplar arasında ayrım yapma yanılgısına düşürülmeye çalışıldığı savunulan metinde; Menzil, İskenderpaşa ve İsmailağa gibi oluşumların da benzer bir tablo sergilediği belirtildi.

Partinin açıklamasında, mevcut yapının sona erdirilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ülkenin tüm kurumlarına yerleşen Menzil, İskenderpaşa ve İsmailağa gibi tarikat ve cemaatler yarın iktidarla pasta kavgası için ters düştüklerinde 'iyi' olmayacaklar. TKP’nin sözü açık. Tarikat ve cemaatlerin hüküm sürdüğü bu düzene ve onun iktidarına son verilmeli, tüm tarikat ve cemaatler derhal dağıtılmalı, bu karanlık yapıların halkı sömürerek elde ettiği devasa servete el konulmalı ve holdingleri devletleştirilmelidir."