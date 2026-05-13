2014 yılında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Eynez sahasında yaşanan ve 301 madencinin canına mal olan katliamın üzerinden 12 yıl geçti. TKP’den yapılan açıklamada, bu facianın tesadüf değil, özelleştirme ve kar hırsının doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, o dönem 3 bin işçinin çalıştığı madenin, özel bir şirketin zenginliğini artırmak için işletildiği ve bu piyasa düzeninin işçilerin yaşam hakkını hiçe saydığı vurgulandı.

"MADENCİLER ÖLÜM İLE SEFALET ARASINDA"

Türkiye’de her yıl onlarca işçinin madenlerde can vermeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar söylendi:

“Maden katliamlarında, iş cinayetlerinde ölmeyen madenciler ise sağlık ve güvenlik tedbirlerinin asla yeterli düzeyde alınmadığı ağır koşullarda çalışmaya devam ediyor. Hem de her an işsiz kalma riskiyle, sosyal haklarını ve insanca bir geliri asla elde edememe pahasına. Üstüne verilmeyen haklar... Patronlar, özel maden şirketleri böyle devam etsin istiyorlar. Madenciler ölümle sefalet koşulları arasında gidip gelen bir hayata boyun eğsin istiyorlar.

Soma katliamının sorumlusu piyasa düzenidir. Piyasa düzeninin semirttiği holdingler, onların kural tanımayan arsızlıkları ülkenin madenlerini yağmalamakta, işçilerin ekmeğine el koymakta, hayatına kastetmektedir. Bir avuç asalak Türkiye’nin üstüne çökmüş, yedikçe yemekte, halka ait olana el koymakta, ülkemizin tüm kaynaklarını, halkın alın terini, işçilerin yaşamlarını yiyip bitirmektedirler.”

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: BEDELSİZ DEVLETLEŞTİRME

Açıklamada iş cinayetlerinin son bulduğu bir ülke için somut talepler şu şekilde sıralandı:

İnsanca Koşullar: Madenlerde güvenli ve insan onuruna yakışır çalışma ortamı sağlanmalı.

Sömürüye Son: Holdinglerin madenler üzerindeki yağma düzeni bitirilmeli.

Devletleştirme: Madenler, halkın yararı ve madencilerin yaşam hakkı için derhal ve bedelsiz olarak devlet kontrolüne alınmalı.