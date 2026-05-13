"67 YILDIR BOYUN EĞMEYEN HALKIN YANINDAYIZ”

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite imzasıyla yayımlanan metinde, Amerikan emperyalizminin Küba Devrimi’nden bu yana Domuzlar Körfezi işgali, CIA operasyonları, biyolojik saldırılar ve sayısız suikast girişimiyle Küba'yı teslim almaya çalıştığı hatırlatıldı. Açıklamada, Küba halkının 67 yıldır bu saldırılara karşı onuruyla direndiği ve asla boyun eğmediği vurgulandı.

"AMERİKALILAR KARŞILARINDA MİLYONLARI BULACAK"

Olası bir askeri müdahale durumunda işgalcilerin büyük bir direnişle karşılaşacağı, sadece düzenli bir ordu değil vatanını ve devrimini savunan milyonlarca örgütlü insanı bulacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz Türkiye Komünist Partisi olarak bu konuda en küçük bir tereddüt taşımıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Küba’nın yanındayız. ABD emperyalizminin her türlü saldırısına, kuşatmasına ve askeri müdahale tehdidine karşı Küba halkıyla dayanışmayı büyütmeyi tarihsel bir görev kabul ediyoruz. Ve açıkça ilan ediyoruz: Emperyalist bir saldırı durumunda, Küba’nın savunulması için elimizdeki tüm siyasal, örgütsel ve toplumsal imkanları seferber etmeye hazırız.”

ENTERNASYONALİST DAYANIŞMA İLANI

Açıklamanın sonuç bölümünde, TKP'nin dünyanın dört bir yanında büyüyen dayanışmanın öncü kuvvetlerinden biri olmaya devam edeceği vurgulanırken; “Küba’yı yalnız bırakmayacağız. Emperyalist zorbalık, insanlığın onurunu ve sosyalizmin bayrağını taşıyan Küba halkının direncini aşamayacak. Yaşasın Küba. Kahrolsun emperyalizm" dendi.

KEMAL OKUYAN: HAKSIZ VE ALÇAKLAR, YENİLECEKLER

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla ABD yönetimine sert tepki gösterdi. Okuyan, ABD’nin artık saldırganlıkları için bir mazeret ileri sürme zahmetine bile katlanmadığını belirtti. “Haksız ve alçaklar. Yenilecekler" ifadelerini kullandı.