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Kaynak: ANKA

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidarın muhalif medyayı hedef aldığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, son gelişmelerin iktidarın hem ülke içindeki hem de dış politikadaki durumunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, belediyelere yönelik operasyonlar ve siyasetçilerin parti değiştirmesiyle birlikte fonlarla ilgili iddialara dikkat çekildi. İktidarın Yemen’de ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda savaş hazırlığı yaptığı öne sürülürken, muhalif medyaya yönelik son müdahalenin de bu sürecin bir parçası olduğu savunuldu.

Halk TV’ye kayyım atanmasını iktidarın yaşadığı sıkışmışlığın yeni bir işareti olarak nitelendiren TKP, AK Parti’nin kontrolü yitirdiğini vurguladı. Partinin değerlendirmesinde, medya üzerindeki müdahalelerin yalnızca yurttaşların haber alma hakkını hedef almadığı, aynı zamanda toplum açısından ciddi bir tehlike yarattığı vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, baskı ve sansür uygulamalarıyla toplumun susturulamayacağı belirtilerek iktidarın çevresinde oluşturduğu medya yapılanmasının da bu amaca ulaşamayacağı ifade edildi.