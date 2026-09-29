Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı canlı yayında gündemdeki fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TKP’den fon krizi çıkışı: "Kendimizi temizliyoruz masalı anlatmasınlar"
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, fon krizinin iktidar açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu savundu. Okuyan, yalnızca bir istifanın yeterli olmadığını belirterek olayla bağlantılı tüm sorumluların görevden alınması ve yargılanması gerektiğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Okuyan, yaşananların AK Parti açısından ciddi bir siyasi sorun oluşturduğunu savunarak kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmasına değinen Okuyan, tek bir istifanın yaşananların karşılığı olmadığını söyledi.
Okuyan, “AKP buradan ciddi bir yara aldı. Ortada sadece bir istifa var, bunun bedeli bu olamaz. Abdülkadir Selvi 'Muhalefet yapmadı üzerine gidiyorlar' diye yazdı. Neyin üzerine gidiliyor? Tera ve diğer kurumların içine girdiği bu soygunun dolaylı yoldan ilişkilendiği bütün sorumluların görevden alınıp yargılanması gerekir” dedi.
Okuyan, küçük şirketlerdeki mali hareketlerin yakından takip edildiğini, buna karşın söz konusu yatırımcı ve aktörlerin işlemlerinin neden zamanında izlenmediğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.
İnternetteki içeriklerin dahi takip edildiğini söyleyen Okuyan, en az 8-9 kişinin ayrıntılı bilgiler paylaşarak yaşananlara ilişkin uyarıda bulunduğunu ifade etti.
Fon krizinin ardından iktidarın kendisini temizlediği yönünde bir anlatı oluşturulmaması gerektiğini söyleyen Okuyan, yaşananların iktidarın kamuoyu nezdindeki inandırıcılığına zarar verdiğini savundu.
Okuyan, “Yani 'kendimizi temizliyoruz' masalı anlatmasınlar. Ciddi bir şekilde iktidar inandırıcılığından yitirdi. Bunu nasıl toparlarlar? Memlekette 'Erdoğan iyi, çevresi kötü' hikayesine inanan çok. Sonuçta Erdoğan bu süreçten kendisini güçlendirerek çıkmayı deneyebilir, bunun belirtileri var” ifadelerini kullandı.
Mağduriyetlerin nasıl giderileceği konusunda ise farklı önerilerin gündeme geldiğini aktardı.
Okuyan, tedbir uygulanan kurumlar üzerinden mağdurların bir bölümünün zararının karşılanabileceği yönündeki ihtimali dile getirdi.
Okuyan, yaşananların ardından finans piyasalarının işleyişinin de tartışılması gerektiğini söyledi.
Sistemin tamamen kapatılmasının gerçekçi görünmediğini belirten Okuyan, buna karşın mevcut yapının kaynak aktarımındaki rolünün sorgulanması gerektiğini savundu.
Türkiye’de para hareketlerinin büyük ölçüde kayıt altına alındığı yönündeki değerlendirmeye değinen Okuyan, vergi gelirlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki payının buna rağmen artmadığını söyledi.
Vergilerin işçiler ve tüketim üzerinden toplandığını belirten Okuyan, vergi kayıplarının ise istisna ve muafiyetler üzerinden ortaya çıktığını ve bunun patronlara yönelik bir kaynak aktarımı olduğunu ileri sürdü.
Okuyan vergi sistemi ve para hareketlerine ilişkin değerlendirmelerini gündeme getirdi.
Bahis, borsa, Hazine arazilerinin satışı ve ihaleler gibi farklı alanları da değerlendiren Okuyan, bu mekanizmalar aracılığıyla sermaye sınıfına kaynak aktarıldığını ifade etti.
Yaşananların yalnızca ortaya çıkarılmasının yeterli olmayacağını savunan Okuyan, buna karşı örgütlü bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Mevcut uygulamaların ekonomik sistemin doğal sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Okuyan, üretimin refah, bolluk ve eşitlik amacı taşıması gerektiğini ifade etti.
AK Parti’nin yaşanan süreci "temizleniyoruz" söylemiyle fırsata çevirmeye çalışabileceğini belirten Okuyan, bunun kolay olmayacağını savundu.
Okuyan’a göre olay, yalnızca basit bir vurgundan ibaret değil; şirketler, kişiler, bürokrasiyle bağlantılı aktörler ve siyasi ilişkilerin de yer aldığı daha geniş bir yapıyı içeriyor.
Yaşananların önceden hazırlanmış bir tezgah olabileceğini öne süren Okuyan, olayda adı geçen kişilerle sınırlı bir tablonun söz konusu olup olmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.
Okuyan, iktidarın süreçten güçlenerek çıkamayacağını savunarak olayın kapsamı nedeniyle konunun izole edilmesinin mümkün olmayacağını ileri sürdü.
İktidarın gelişmelerin ardından "sistematik bir çalışma yürütüldüğü" görüntüsünü veremediğini belirten Okuyan, yeni başlıkların da gündeme gelebileceğini söyledi.
Kemal Okuyan, tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş için de geçmiş olsun dileğinde bulundu
Türkiye’de yaşanan süreç nedeniyle "Yaşasın adalet" denilebilecek bir ortam bulunmadığını savunan Okuyan, mizahın gerçeklikle rekabet halinde olduğunu ve mizahçıların işinin Türkiye’de kolay olmadığını ifade etti.