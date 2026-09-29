TKP’den fon krizi çıkışı: "Kendimizi temizliyoruz masalı anlatmasınlar"

Okuyan, “AKP buradan ciddi bir yara aldı. Ortada sadece bir istifa var, bunun bedeli bu olamaz. Abdülkadir Selvi 'Muhalefet yapmadı üzerine gidiyorlar' diye yazdı. Neyin üzerine gidiliyor? Tera ve diğer kurumların içine girdiği bu soygunun dolaylı yoldan ilişkilendiği bütün sorumluların görevden alınıp yargılanması gerekir” dedi.