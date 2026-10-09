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Kaynak: Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, X platformundaki paylaşımında, Cemil Tugay etrafında yaşanan tartışmaların en kritik sonucunun vatandaşların siyasete olan güvenini yitirmesi ve siyasetten uzaklaşma eğilimi göstermesi olduğunu vurguladı. Tugay'a gösterilen yoğun tepkilerin bu temel gerçeği gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi.

‘ÖRGÜTLÜ SİYASET ŞART’

Mevcut düzenin değiştirilmesi için mutlaka örgütlü siyasete ihtiyaç duyulduğunu belirten Okuyan, umutsuzluğa kapılan kişilerin farklı bir siyaset anlayışının da var olabileceğini hatırdan çıkarmaması gerektiğini ifade etti.

‘GELECEĞİNİZİ ZÜBÜKLERE EMANET ETMEYİN’

Siyasetin başkalarına devredilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Okuyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cemil Tugay vakasının en önemli sonucu yurttaşlarımızın siyasetten soğuma eğilimine girmesi. Tugay’a dönük yaygın tepki bu gerçeği örtmemeli. Oysa bu ülkeyi değiştirmek için siyasete, örgütlü siyasete gereksinim var. Yılgınlığa düşenlerin başka bir siyaset tarzının mümkün olduğunu unutmaması gerekiyor. Cemil Tugay gibilerine emanet edilen siyasetin geldiği nokta bu. Siyaset emanetle değil katılarak, ağırlık koyarak, ilkeyle, programla yapıldığında bir anlam taşır. Geleceğinizi, iradenizi ve ülkenizi zübüklere emanet etmeyin!”