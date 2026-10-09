TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, X platformundaki paylaşımında, Cemil Tugay etrafında yaşanan tartışmaların en kritik sonucunun vatandaşların siyasete olan güvenini yitirmesi ve siyasetten uzaklaşma eğilimi göstermesi olduğunu vurguladı. Tugay'a gösterilen yoğun tepkilerin bu temel gerçeği gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi.
‘ÖRGÜTLÜ SİYASET ŞART’
Mevcut düzenin değiştirilmesi için mutlaka örgütlü siyasete ihtiyaç duyulduğunu belirten Okuyan, umutsuzluğa kapılan kişilerin farklı bir siyaset anlayışının da var olabileceğini hatırdan çıkarmaması gerektiğini ifade etti.
‘GELECEĞİNİZİ ZÜBÜKLERE EMANET ETMEYİN’
Siyasetin başkalarına devredilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Okuyan, şu değerlendirmelerde bulundu: