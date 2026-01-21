Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Şubat'ta Ankara Congresium'da "Dalgaları karşılayan gemiler gibi TKP meydan okuyor" başlıklı etkinliğini duyurdu.

'BESLENME ÇANTASINI NASIL DOLDURURUM DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

TKP'nin sosyal medya hesabından etkinliğe katılım çağrısının yapıldığı paylaşımda "Hangi çocuk ne isterse yemeyi hak etmez? Çocuklarımız bu düzenden fazlasını hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Videoda, "Her gece uyumadan önce her sabah beslenme çantasını nasıl doldururum diye düşünüyorum. Evladım 'Anne canım bunu çekti' diyecek diye ödüm kopuyor. Hangi çocuk ne isterse yemeyi hak etmez? Çocuklarımız bu düzenden fazlasını hak ediyor" denildi.