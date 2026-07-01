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Türkiye Komünist Partisi (TKP), NATO'ya karşı 6 kentte gerçekleştireceği eylemlere çağrı yaptı. TKP'den 'NATO'ya karşı onurumuz için yürüyoruz' çağrısı ile yapılan açıklamada: "5 Temmuz’da NATO’ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz! İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Çanakkale ve Samsun’da yapacağımız yürüyüşlere ‘Bağımsız bir ülkede yaşamak istiyorum, Türkiye’nin emperyalizme teslim edilmesini kabul etmiyorum’ diyen tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI

TKP tarafından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "5 Temmuz’da NATO’ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz! İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Çanakkale ve Samsun’da yapacağımız yürüyüşlere ‘Bağımsız bir ülkede yaşamak istiyorum, Türkiye’nin emperyalizme teslim edilmesini kabul etmiyorum’ diyen tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" denildi.

5 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de eşzamanlı olarak başlayacak yürüyüşlerin buluşma noktaları İstanbul’da Taksim AKM önü, İzmir’de Buca Forbes Seda Pastanesi önü, Antalya’da Kapalı Yol Halk Bankası önü, Adana’da İller Bankası Kavşağı, Çanakkale’de Truva Atı önü, Samsun’da Ömer Halisdemir Parkı (Türkiş) olarak duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 28 Haziran'da da yüzlerce kişi Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda NATO Zirvesi’ne karşı bir araya gelmişti. Etkinlikte konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Bu ülkenin sessiz sedasız bir NATO Zirvesi geçirmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.