“Yeni Nesil Ustalık, Dijital Hareket” sloganıyla hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Programı ile TKE, asansör sektöründe bir ilke imza atarak, meslek lisesi öğrencilerini yapay zeka ve IoT teknolojileriyle buluşturuyor.

DİJİTALLEŞEN SEKTÖRE, DİJİTAL USTALAR

Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, asansör ve yürüyen merdiven sektörünün öncü şirketlerinden TK Elevator (TKE), geliştirdiği dijital teknolojileri sahada yönetecek insan kaynağını yetiştirmek amacıyla “Yeni Nesil Ustalık, Dijital Hareket” eğitim programını hayata geçirdi. Kentsel mobilite alanında bütünsel bir gelişim sağlamak hedefiyle kurgulanan program, yeni öğretim döneminde İstanbul Bahçelievler İMKB Erkan Avcı Teknik Lisesi’nde başlayacak. Projenin önümüzdeki yıllarda yeni okulların katılımıyla büyüyerek devam etmesi planlanıyor.

Program, yeni nesil asansör sistemlerinin montaj, bakım ve yönetim süreçlerinde görev alacak profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyor. Program sayesinde öğrenciler, geleneksel montaj ve bakım yöntemlerinin yanı sıra geleceğin akıllı teknolojilerini henüz okul sıralarındayken deneyimleme fırsatı bulacak.

TKE Türkiye, bu proje ile asansör sektörünün dijital dönüşümüne ve nitelikli teknik personel ihtiyacına sürdürülebilir, yenilikçi bir katkı sunmayı amaçlıyor.

İLK DURAK: BAHÇELİEVLER İMKB ERKAN AVCI TEKNİK LİSESİ

İlk uygulama kapsamında, İstanbul Bahçelievler İMKB Erkan Avcı Teknik Lisesi ile 6 Nisan 2026 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. TKE Türkiye Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, İMKB Erkan Avcı Teknik Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Toplantıda TKE Türkiye yetkilileri tarafından sektördeki güncel trendler, şirkete ve programa ilişkin bilgi paylaşıldı.

“Yeni Nesil Ustalık, Dijital Hareket” Mesleki Eğitim Programı kapsamında okula bir de uygulama atölyesi kazandırılacak. Öğrenciler bu atölyede, gerçek ekipmanlarla birebir çalışma imkanı bulacak. TKE uzmanları tarafından verilecek eğitimlerle teorik bilgiler mesleki pratiğe dönüştürülecek.

Başarılı mezunlara sunulacak staj, mentorluk ve istihdam olanaklarıyla projenin sürdürülebilir bir başarı modeli olması sağlanacak. Programın Eylül 2026 itibarıyla ilk ders yılına başlaması planlanıyor.

TKE TÜRKİYE CEO’SU ARTUĞ ÖZEREN: “GENÇLERE DİJİTAL DÜNYANIN KAPILARINI ARALIYORUZ”

TK Elevator’ın akıllı ve bulut tabanlı asansör platformu EOX’un eğitimin merkezinde yer alacağını belirten TKE Türkiye CEO’su Artuğ Özeren, projeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“TK Elevator olarak kentsel mobilite alanında dijitalleşmeye, bulut teknolojilerine ve yapay zeka uygulamalarına öncülük eden bir teknoloji şirketiyiz. Yeni nesil asansör platformumuz EOX ile dijital vizyonumuzu Türkiye’deki projelere taşırken, bu teknolojiyi yönetecek yeni nesil ustaları yetiştirme sorumluluğunu da üstleniyoruz.

Gençlerimize IoT destekli kestirimci bakım sistemlerini, yeni nesil dijital asansörlerin montaj ve bakım yöntemlerini öğreterek onlara geleceğin dünyasının kapılarını aralayan bir kariyer rotası sunuyoruz. Programımızı stajlar, profesyonel mentorluk süreçleri ve istihdam imkanları ile destekleyerek gençlerimizi geleceğin dijital dünyasına tam donanımlı profesyoneller olarak hazırlamayı ve TKE saha ekiplerimizi onların enerjisiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl ilk kez hayata geçecek programı önümüzdeki dönemde yeni okullarla genişleterek daha fazla gence ulaşmak istiyoruz. Ortaya koyduğumuz bu uzun vadeli yetenek gelişim modeliyle asansör sektörünün dijital dönüşümüne öncülük etmeye ve nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Yakın dönemde dijital asansör platformu EOX’u Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri ile buluşturan TKE, asansörleri bulut tabanlı sisteme bağlayarak reaktif bakım anlayışından akıllı operasyonlara geçiş sağlıyor. Bu sayede kullanıcılara daha yüksek çalışma süresi, teknisyenlerde daha fazla verimlilik ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunuluyor.

TK ELEVATOR HAKKINDA

TK Elevator (TKE), dikey ulaşım ve kentsel mobilite alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren lider şirketlerden biridir. TKE; asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, platform ve ev tipi asansörler, yolcu biniş köprüleri ile her marka için modernizasyon ve servis hizmetlerini kapsayan geniş bir yelpazede tasarım, montaj ve bakım çözümleri sunar.

TK Elevator’ın yapay zekâ ve dijital çözümleri sayesinde kentsel mobilitede sınırlar ortadan kalkmaktadır. TK Elevator, 2020 yılında thyssenkrupp grubundan ayrılarak bağımsız bir yapı kazanmıştır. Şirket, 2024/2025 mali yılında 9,2 milyar avro ciroya ulaşmıştır. Dünya genelinde yaklaşık 50.000 çalışanı, 25.000 servis teknisyeni ve 1.000’in üzerinde servis ve destek merkeziyle TK Elevator, insanları harekete geçiren her şeyden ilham alır. TKE – Move Beyond.