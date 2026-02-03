Sahne arkasındaki kaosu sahne önüne taşıyan, dünya çapında sayısız kez oynanan ünlü yapım “Oyunun Oyunu”, 6 Şubat’ta İstanbul Fişekhane’de seyirci karşısına çıkacak.
Michael Frayn’ın klasik eseri “Noises Off”tan uyarlanan komedide başrolleri Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon üstleniyor.
Engin Alkan’ın süpervizörlüğünde hazırlanan oyunun kadrosunda Duygu Kurt, Sertaç Nickolas Güder, Tutku Erten, Zeynep Sevi Yılmaz, Enis Aybar ile Ömür Arpacı da bulunuyor.
Yapımın prodüktörlüğünü Duygu Kurt, yürütücü prodüktörlüğünü ise Gizem Ertürk üstleniyor.
Gösteri, 13 Şubat’ta Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde, 18 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 24 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve 27 Şubat’ta Mall of İstanbul’da seyirciyle buluşacak.