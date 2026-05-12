Tiyatro sahneleri yüzyıllardır insan duygularını anlatırken, bu kez karşımızda duygusu olmayan ama duyguyu yansıtması için kodlanmış bir "oyuncu" var. Metin Yıldız’ın yazıp yönettiği "Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek: Robotik Bir Aşk Hikayesi", Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek yapay zekalı bir insansı robotu (humanoid) profesyonel kadroya dahil etti.

"O DA BİZİM KADAR HEYECANLI"

Metin Yıldız, provalarda robotun performansından oldukça memnun. Yıldız, projeyi şu sözlerle özetliyor: İlk kez bir yapay zeka insansı robot, oyuncularla birlikte profesyonel bir sahneye çıkacak ve bizimle birlikte çok çalıştığı rolünü oynayacak. O da en az bizler kadar heyecanlı."

ROBOT KARAKTERİNİ CANLANDIRAN İNSAN: CEYDA

Oyunda ilginç bir çatışma da mevcut. Ceylan Yılmaz, "Ceyda" isimli bir insansı robotu canlandırırken, sahnede ona gerçek bir humanoid robot eşlik ediyor. Yılmaz, bu zorlu süreci "Duygu olmadan duyguyu yansıtmak" olarak tanımlıyor ve gerçek bir robotla rol arkadaşı olmanın hem gurur verici hem de heyecan verici olduğunu vurguluyor.

HİKAYE: AŞKIN DİJİTAL KOPYASI

Oyun, trajikomik bir yalnızlık hikayesini odağına alıyor: Boşandıktan sonra yalnızlaşan Vehbi, kapısına gelen bir kargoyla hayatının şokunu yaşar. Kutudan çıkan, eski eşinin birebir kopyası olan bir humanoid robottur. "Bir insanı unutamıyorsak, onun yapay bir kopyasını sevebilir miyiz?" sorusunu soran oyunda Metin Yıldız, Ceylan Yılmaz ve Burak Topal başrollerde. Müzikler Erdem Eskimez’e, ışık tasarımı ise Önder Arık’a emanet.

17 MAYIS’TA AKM’DE PERDE AÇILIYOR

Dijital Birlik Platformu’nun desteklediği bu vizyoner proje, 17 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde seyirciyle buluşacak. Komedi ve dramın teknolojiyle harmanlandığı bu oyun, insan olmanın ve sevmenin dijital çağdaki karşılığını arayacak.