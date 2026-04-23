Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, projenin ayrıntılarını paylaşarak, “4-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik 16 gün sürecek. Bu süre boyunca 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro gösterisi sahnelenecek.” ifadelerini kullandı.

Gösterilerin gün içinde çocuklara, akşam saatlerinde ise yetişkin izleyicilere yönelik olarak planlandığını belirten Uraloğlu, trenin rotasına ilişkin şu bilgiyi verdi: “Tiyatro trenimiz Ankara’dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergâhını takip edecek. Gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir yol kat edilecek.”

Trenin teknik yapısına da değinen Uraloğlu, kompozisyonun bir dizel lokomotif, bir jeneratör vagonu, üç yataklı vagon, bir yemekli vagon, bir tiyatro vagonu ve bir yük vagonundan oluştuğunu aktardı.

2025 yılında Ankara Garı’nda düzenlenen törenle başlayan ilk organizasyonu hatırlatan Uraloğlu, “İlk sefer 11 gün sürdü. Geçen yıl ise 12 merkezde 22 oyun sahnelendi ve toplam 4 bin 423 kilometrelik bir yolculukla sanatseverlerle buluşuldu.” değerlendirmesinde bulundu.