Farabi Kampüsünde yer alan Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra çok sayıda tiyatro severkatıldı.

Halkbank sponsorluğunda sahnelenen ve millî şair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinden ilham alınarakhazırlanan oyun, izleyicilere ücretsiz olarak sunuldu. Bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş temalarını merkezine alan eser; insanın en zor anlarında kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini, haklı bir mücadelenin anlamını ve haksızlık karşısındaki sarsılmaz duruşu etkileyici bir anlatımla sahneye taşıdı.

Oyunda kullanılan hologram teknolojisi, sahne estetiğini zenginleştirirken Mehmet Akif’in dizelerinde saklı derin anlamlar görsel bir boyut kazanarak izleyiciyle buluştu. Bosna’dan Karabağ’a, Gazze’den Ebu Garib’e uzanan İslam coğrafyasında yaşanan acıların sahneye yansıtılması ise izleyenlere duygu yüklü anlar yaşattı.

Türk televizyon ve sinemasında Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve Kuruluş Osman gibi önemli yapımlarda hayat verdiği karakterlerle hafızalarda yer edinen Ahmet Yenilmez, sahnedeki etkileyici performansıyla bir kez daha izleyicilerden tam not aldı. Oyunun finalinde canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy karakteriyle seyirciye hitap eden Yenilmez, Kur’an-ı Kerim ve Safahat’ın yalnızca raflarda kalan eserler olmaması gerektiğini vurgulayarak; hakikate ulaşmanın yolunun "anlayarak okumak" ve "ilimle kuşanmak"tan geçtiğine dikkat çekti.

Duygularla dokunan vefa: Maden şehitleri dualarla anıldı

Program sonunda Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez’e çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi. Usta sanatçı Ahmet Yenilmez’in, kendisine sunulan çiçeklerin Zonguldak’ta vatanın müreffeh yarınları, memleketin ve ailelerinin geleceği için gelen yerin yüzlerce metre altında şehit olan madenşehitlerinin aziz hatıralarına ithafen mezarlarına bırakılmasını arzu ettiğini ifade etmesi, salonda duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Bu anlamlı jest, izleyiciler tarafından büyük takdir ve alkışla karşılandı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Tiyatro etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemizde sahnelenen ‘Firavunla Yüz Yüze’ adlı bu kıymetli eser, yalnızca bir tiyatro gösterimi değil; aynı zamanda milletimizin tarihsel hafızasını, vicdanını, millî ve manevi değerlerini yansıtan müstesna bir kültür ve sanat buluşmasıdır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un fikir dünyası; inancı, ahlakı ve hakikat arayışını merkeze alan güçlü bir medeniyet tasavvurunu içinde barındırmaktadır. Ersoy’un eşsiz mirası sahne sanatları aracılığıyla yeniden yorumlanması, genç kuşakların kendi değerlerini daha yakından tanımalarına ve içselleştirmelerine önemli katkılar sunmaktadır.

Kültür ve sanat, bir milletin kimliğini muhafaza eden, geçmiş ile gelecek arasında sağlam köprüler kuran en temel unsurlardan biridir. Bu bilinçle hareket eden üniversitemiz; öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal açıdan da donanımlı bireyler olarak yetişmelerini ilke edinmektedir. Gençlerimizin bu tür nitelikli etkinliklerde daha fazla yer almasını, sanatla daha güçlü bağlar kurmasını ve düşünce dünyalarını zenginleştirmesini son derece önemsiyoruz. Bu bağlamda üniversitemiz, millî ve manevi değerlerimizin en güzel şekilde yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında emin adımlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu vesileyle, böylesine anlamlı bir eseri büyük bir ustalıkla sahneleyen kıymetli sanatçımız Ahmet Yenilmez’e ve değerli sanatçı Burak Alp Yenilmez’e canıgönülden teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara ve yoğun ilgi gösteren sanatseverlerimize en samimi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum."