İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta sahne alacak: 17-21 Şubat tarihlerinde Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Gergedanlar”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Mumyalar” ve 19-21 Şubat’ta Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde “Tamamen Doluyuz” oyunları seyirciyle buluşacak.

Çocuklar içinse 21 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda “Çirkin Yavru”, 22 Şubat’ta Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde “Park” ile Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Kırmızı Küre” oyunları minik izleyicilere sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta toplam 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.18-21 Şubat arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Tartuffe”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Geçmişin Gölgesi”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Yoldan Çıkan Oyun”, Ümraniye Sahnesi’nde “Bir Ziyaret”, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Ben Medea Değilim”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Gök Kubbe”, Müze Gazhane Meydan Sahne’de “İkinci Perdenin Başı” ve Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde “Öksüzler” sahneleniyor.

Çocuk oyunları ise 22 Şubat’ta şöyle: “Merhaba Çocuk” Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, “Benim Küçük Yıldızım” Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, “Çöpsüz Dünya” Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, “Bekçi ile Postacı” Ümraniye Sahnesi’nde, “Sevdalı Bulut” Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde ve “Elma Kurdu Kırtık” Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde izlenebilecek.

KONSERLER, MÜZİKALLER VE GÖSTERİLER

Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” gösterisiyle 17 ve 21 Şubat’ta; Emre Altuğ ise “Bir Pop Masalı” projesiyle 22 Şubat’ta Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak.“Ramazan’da Caz Buluşmaları”nın açılışı, özgün piyanist Kerem Görsev ile 19 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda yapılacak.Caz davulcusu Ferit Odman’ın quinteti, hard-bop tarzını güçlü doğaçlamalarla 21 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda sunacak.

Topluluğa trompetçi Barış Doğukan Yazıcı, saksafoncu Engin Recepoğulları, piyanist Ercüment Orkut, kontrbasçı Ozan Musluoğlu ve vokalist Sibel Köse eşlik edecek.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nde 20 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda şef Antonio Pirolli yönetiminde sahne alacak. Solistler Yılmaz Bişer, Çağlayan Çetin ve Esin Taşkın olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Gilgameş Operası” 18 ve 21 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izlenebilecek.Bale klasiklerinden “Fındıkkıran” ise 19 Şubat’ta AKM’de sanatseverlerle buluşacak.İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, “Sema-Semah-Devran” gösterisini yarın AKM Tiyatro Salonu’nda sunacak.Usta sanatçı Edip Akbayram, İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu eşliğinde 18 Şubat’ta AKM’de unutulmaz eserlerini seslendirecek.

Anıl Şallıel, genç şarkıcı Melis Fis ile 21 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda farklı bir atmosfer yaratacak.“Güldür Güldür Show”, günlük hayatı mizahla ele aldığı skeçleriyle 22 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciyle buluşacak.Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, “Dügah” konserini 22 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda şef Mehmet Güntekin yönetiminde verecek.İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, “Ramazan Vakti Mehter Ahengi” ile 22 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda Osmanlı mehter repertuvarını ve Ramazan’a özel eserleri icra edecek.

SERGİLER



Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi’nin “SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi” 13 Mart’a dek Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde (Fatih) gezilebilir.

Semiha Berksoy’un “Tüm Renklerin Aryası” sergisi 6 Eylül’e kadar İstanbul Modern’de; Yonca Saraçoğlu’nun “Untold Tales”i 27 Şubat’a dek Galeri Işık Teşvikiye’de; M.K. Perker’in “Live” performatif sergisi 28 Şubat’a kadar Pilot Galeri’de; Mehmet Uygun’un “Leb-i Derya”sı 1 Mart’a dek Sevil Dolmacı Gallery’de ziyaret edilebilecek.

İBB Miras ve İBB Kültür’ün düzenlediği “Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı” sergisi 5 Nisan’a kadar Haliç Tersanesi İstanbul Sanat Müzesi’nde; Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu” mektup zarfları sergisi 29 Mart’a dek Casa Botter’da görülebilecek.“Doğanın ışığı sanatın ruhu ile buluşuyor” temalı “Ateş Böceği” sergisi 15 Şubat’a kadar AKM’de; Güneş Terkol’un “Epipe”i 8 Mart’a dek Salt Galata’da; Turbo ve Mr. Hure’nin “Double Style” grafiti sergisi 22 Şubat’a kadar Lale Müzesi’nde açık.

Fuat Başar’ın 50. yılına özel “Fuadname Hat ve Ebru Sergisi” 25 Şubat’a kadar Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri’de; “James Cameron Sanatı” İstanbul Sinema Müzesi’nde; Songül Acer’in “Aynı Sırda Buluşanlar” çini sergisi ise 28 Şubat’a dek Yeni Camii Hünkar Kasrı’nda sanatseverleri bekliyor.