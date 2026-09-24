Devlet Tiyatroları'nda (DT) sözleşmeli olarak görev yapan yaklaşık 350 sanatçı, çalışma hayatlarında daha öngörülebilir ve güvenceli bir yapıya kavuşmak istiyor. Bir tiyatro sanatçısı kadro çağrısını YENİÇAĞ’a anlattı.

Temel taleplerini 12 ay boyunca sabit bir gelire sahip olabilmek ve 4/B statüsünde sürdürülebilir bir istihdam modeline geçmek olarak özetleyen sanatçı, sürece dair çözüm önerilerini yapıcı bir dille dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mevcut çalışma biçimini "oyun bazlı" ve "geçici" olarak tanımlamasını ve ihtiyaç halinde sınavla personel alımı yapılabileceği yönündeki mevzuat yaklaşımını saygıyla karşıladıklarını belirten sanatçı, sahadaki fiili durumun altını çizdi. Sanatçı, sözleşmeli sanatçıların tek bir oyun için kuruma gelip ayrılmadığı; yıllardır farklı prodüksiyonlarda, turnelerde ve sezon boyunca birden fazla oyunda kadrolu sanatçılarla aynı sanatsal sorumluluğu paylaştıkları vurguladı.

SINAV ÇÖZÜMÜ VE MEVCUT EMEK

Sanatçı alımlarında liyakatin korunması adına sınav sistemini desteklediklerini ifade eden tiyatro emekçisi, açılacak olası bölgesel ve sınırlı kontenjanlı sınavların mevcut çalışanların tamamı için kalıcı bir çözüm üretmeyeceğine dikkat çekti. Sınırlı kontenjanların belirli bölgelerdeki ihtiyacı karşılarken, yıllardır kurumda fiilen görev yapan diğer sanatçıların çalışma güvencesi sorununu devam ettirebileceği de ifade edildi.

Bu noktada, sanat eğitimi almış ve yıllardır DT sahnelerinde görev yapan mevcut personelin, mesleki deneyimlerinin ve kurum içerisinde edindikleri sanatsal birikimin liyakat değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilmesi talep edildi.

"AYRICALIK DEĞİL, MESLEĞİMİZİ SÜRDÜREBİLMEK İSTİYORUZ"

Taleplerinin bir ayrıcalık olmadığının altını çizen sanatçı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Biz sanatçıyız ve çalışmak istiyoruz. Daha fazla oyun oynamak, daha fazla üretmek ve Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde sanatımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun karşılığında beklentimiz, yıllardır verdiğimiz emeğin yalnızca dönemsel bir ihtiyaç olarak görülmemesi ve çalışma hayatımızın daha düzenli ve güvenceli hale getirilmesidir."