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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, TMO’nun fındık alım kriterlerine sert tepki gösterdi. “Almamak için yeni bahaneler üretiliyor” diyen Titiz, tüccarda 52 randıman çıkan fındığın TMO’da 45-46 randımana kadar düştüğünü öne sürdü.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, fındıkta serbest piyasa fiyatlarının 170-180 TL bandına kadar gerilemesine tepki gösterirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kota, randıman ve alım kriterleri üzerinden üreticiyi mağdur ettiğini savundu.

Devletin açıkladığı 250 TL’lik fiyat ile serbest piyasa arasındaki büyük farka dikkat çeken Titiz, “Açıkçası fındığın üzerinde oyun oynanmaya devam ediyor” dedi.

“250 LİRA DENİLDİ, FINDIK 170-180 LİRAYA DÜŞTÜ”

İYİ Parti olarak fındık için 300-310 TL fiyat açıklanması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Titiz, hükümetin ise 250 TL açıkladığını belirtti.

Titiz şöyle konuştu:

“Ancak TMO bazı kriterleri değiştirerek piyasada esnafın daha düşük almasını sağladı. Devletin 250 lira fiyat verdiği yerde fındığın piyasada 170-180 lira bandında olması kabul edilebilir değil.”

“DÖNÜM BAŞINA 150 KİLOYDU, 100 KİLOYA DÜŞÜRÜLDÜ”

TMO’nun alım koşullarına ilişkin eleştirilerini sıralayan Titiz, geçen yıl dönüm başına 150 kilogram olan alım miktarının bu yıl 100 kilograma düşürüldüğünü söyledi.

Nem oranında da değişikliğe gidildiğini savunan Titiz, “Almamak için yeni bahaneler üretiliyor. Fındığın içinde ufacık bir kararma varsa ayırmaya başladılar” dedi.

“TÜCCARDA 52 RANDIMAN, TMO’DA 45-46”

Titiz’in en dikkat çekici iddiası ise randıman ölçümleriyle ilgili oldu.

Tüccar ile TMO’daki ölçümler arasında ciddi fark bulunduğunu öne süren Titiz:

“Tüccarda 52 randıman gelen fındık TMO’ya gittiğinde 45-46 randıman çıkıyor. Açıkçası fındığın üzerinde oyun oynanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ORDU’NUN 4 İKTİDAR VEKİLİ VAR, FINDIĞA SAHİP ÇIKAN YOK”

Ordu’daki iktidar temsilcilerine de tepki gösteren Titiz, hükümeti temsil eden 3 milletvekilinin yanı sıra hükümet ortağı partiden de bir milletvekili bulunduğunu hatırlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birçok ilçe belediyesinin de iktidar tarafından yönetildiğine dikkat çeken Titiz şunları söyledi:

“Hükümetimizin Ordu’yu temsil eden 3 milletvekili var, diğer tarafta hükümet ortağı 1 vekilimiz var. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok ilçe belediyesi hükümete ait. Ülkeyi yöneten hükümetin Ordu’da 4 vekili varken bir kişinin bile fındığa sahip çıkmamasını Ordu halkı sorgulamalıdır.”

Titiz, belediye başkanlarının da fındık konusunda ses yükseltmesi gerektiğini belirterek, “Bir tane belediye başkanı fındığı savunmuyorsa, fındıkla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmıyorsa sahipsizliğimizin ne kadar büyük olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.

FİSKOBİRLİK’E DE SERT ELEŞTİRİ

Fatih Titiz’in hedefinde FİSKOBİRLİK de vardı.

“Devlet devletse kota koymamalı ve bu ürüne sahip çıkmalıdır” diyen Titiz, TMO’nun alım kriterlerini eleştirirken FİSKOBİRLİK’in açıkladığı fiyatın da kabul edilemez olduğunu savundu.

Titiz şöyle devam etti:

“TMO almamak için kriter koyarken, FİSKOBİRLİK piyasa esnafıyla rekabet eder gibi devletin belirlediği 250 liralık fiyatın çok altında, 185 lira fiyat açıklıyor. Yöneticisi hükümet milletvekili olan bir kurumun bunu yapması kabul edilemez.”

“REKABET KURUMU DEVREYE GİRMELİ”

Fındık piyasasındaki gelişmeler karşısında Rekabet Kurumu’na da çağrıda bulunan Titiz, “Burada Rekabet Kurumu’nun devreye girmesi lazım” dedi.

Fındığın Ordu ve Giresun açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Titiz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Fındık Ordu ve Giresun için olmazsa olmazdır. İYİ Parti olarak fındık bizim milli ürünümüzdür; Allah nasip eder bu ülkeyi yönettiğimiz zaman fındığın ne kadar değerli bir ürün olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.”