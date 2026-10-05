Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, fındık fiyatını dolar üzerinden değerlendiren AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak’a sert sözlerle karşılık verdi.

Fındıkta üreticinin fiyat tepkisi sürerken, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak’ın TMO alım fiyatının geçen yıla göre dolar bazında daha yüksek olduğunu belirtmesi yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi.

Kaynak, 250 liralık alım fiyatının açıklandığı tarihte yaklaşık 5 dolar 34 sente karşılık geldiğini, geçen yıl ise fiyatın 4 dolar 30 sent bandında olduğunu belirterek arada 1 doların üzerinde artış bulunduğunu söyledi. Kaynak ayrıca dünya piyasasındaki rekabete dikkat çekerek fiyat belirlenirken ürünün uluslararası pazarda satılabilirliğinin de hesaba katılması gerektiğini savundu.

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz ise Kaynak’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

“ŞİMDİ DE FINDIK ÜRETİCİSİNE DOLAR HESABI YAPIYOR”

Titiz, daha önce Atatürk’ün Ordu ziyareti üzerinden Kaynak’a yönelttiği eleştiriyi yeniden gündeme taşıyarak, “Babam anlattı, Atatürk Ordu’ya gelmemiş diyerek Ordu’nun tarihini tartışmaya açan ithal milletvekilimiz, şimdi de fındık üreticisine dolar hesabı yapıyor” dedi.

Kaynak’ın geçen yıl ile bu yıl arasındaki dolar bazlı fiyat karşılaştırmasına işaret eden Titiz, hesabın üreticinin sahada karşılaştığı tabloyu yansıtmadığını savundu.

“180 LİRAYA SATMAK ZORUNDA KALAN ÜRETİCİ NEREDE?”

Serbest piyasada fındığını düşük fiyattan satmak zorunda kalan üreticileri gündeme getiren Titiz, Kaynak’a şu soruları yöneltti:

“Serbest piyasada fındığını 180 TL’ye satmak zorunda kalan üreticinin dolar hesabı nerede? Borcu olduğu için ürününü bekletemeyen, TMO’ya fındık veremeyen, tüccarın kapısını çalmak zorunda kalan üretici bu hesabın neresinde?”

Titiz; mazot, gübre, ilaç, işçilik, patoz ve nakliye giderlerindeki artışların da hesaba katılması gerektiğini belirterek, “Üreticinin cebine giren parayı geçen yılla kıyaslarken, cebinden çıkan parayı neden konuşmuyorsunuz?” diye sordu.

“KÂĞIT ÜZERİNDEKİ FİYAT BAŞKA, GERÇEK BAŞKA”

Ordu’daki üreticinin açıklanan rakamlardan değil, eline geçen gerçek paradan konuştuğunu belirten Titiz, TMO alım fiyatıyla serbest piyasa koşullarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.

Titiz, “Kâğıt üzerindeki fiyat başka, serbest piyasadaki gerçek başka” ifadelerini kullandı.

20 yıl önceki rakamlarla bugünün karşılaştırılmasının yeterli olmadığını savunan Titiz, enflasyonun, yükselen üretim girdilerinin, çiftçinin borcunun ve fındık bahçesinde verilen emeğin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

“FINDIK ÜRETİCİSİ İSTATİSTİK DEĞİL”

Fındığın Ordu ekonomisi açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Titiz, “Fındık üreticisi istatistik değil, bu memleketin gerçeğidir” dedi.

Ankara’dan bakıldığında rakamların farklı görünebileceğini savunan Titiz, üreticinin yaşadığı gerçek tabloyu görmek için sahaya inilmesi gerektiğini ifade etti.

“ALLAH FINDIK ÜRETİCİMİZİN YARDIMCISI OLSUN”

Titiz açıklamasını, “Tuzu kuru olanın hesabı başka, fındık üreticisinin hesabı başka… Milletvekili seçip Ankara’ya gönderdiğimiz insanların memlekete ve üreticiye bakışı buysa, Allah fındık üreticimizin yardımcısı olsun” sözleriyle tamamladı.