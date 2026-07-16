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Grönland'ın kuzeydoğusundaki bir buzuldaki kopmanın ardından oluşan dev buzdağının, güney kıyılarına doğru sürüklenmeye devam ettiği bildirildi.

Independent'in haberine göre, Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI) tarafından yapılan açıklamada, Nioghalvfjerds Buzulu'ndan kopan "masa tipi" buzdağının yaklaşık 1200 kilometrelik yolculuğun ardından Grönland'ın güneyine doğru ilerlediği kaydedildi.

'DIŞ ETKENLERE KARŞI HASSAS'

Yaklaşık 5,7 kilometre uzunluğa ve 4 kilometre genişliğe sahip olduğu belirtilen dev buzdağının, ilk oluştuğu dönemde deniz buzlarıyla birlikte hareket ettiği kaydedildi.

DMI Buz Haritalama Uzmanı Hans Henrik Light, buzdağının artık deniz buzundan tamamen ayrıldığını ve hareketinde yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Light, "Dev buzdağı artık deniz buzundan tamamen ayrıldı ve yolculuğunda yeni bir aşamaya geçti. Dış etkenlere karşı daha hassas hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

'NADİR YAŞANAN OLAYLAR ARASINDA'

Uzmanlar, buzdağının ilerleyen günlerde çevresel koşulların etkisiyle parçalanabileceğini ve daha küçük buz kütlelerine ayrılabileceğini öngörüyor.

Hans Henrik Light, 3 ila 6 kilometre büyüklüğündeki buzdağlarının dünya genelinde yaklaşık iki veya üç yılda bir görüldüğünü belirterek, bu büyüklükteki buz kütlelerinin nadir olaylar arasında yer aldığını aktardı.

Bilim insanları, Grönland çevresindeki büyük buz kopmalarını iklim değişikliği, okyanus sıcaklıklarındaki değişimler ve buzulların genel durumu açısından yakından takip ediyor.