90’ların ve tüm zamanların en ikonik sinema yapımlarından biri olan Titanic, yeniden sinema salonlarına geliyor. İstanbul’da düzenlenecek özel gösterimler sayesinde film, büyük perdede bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

GÖSTERİMLER NE ZAMAN?

Film, yaklaşan tarihlerde İstanbul’daki seçkin sinema salonlarında izleyicilere sunulacak. Gösterim takvimi, 14 Şubat Sevgililer Günü haftasıyla örtüşecek şekilde planlanarak romantik sinema severler için özel bir deneyim vaat ediyor.

NEDEN YENİDEN GÖSTERİLİYOR?

Titanic’in yeniden gösterilmesinin arkasında, filmin kültürel etkisinin güçlü olması ve İstanbul’daki sinema izleyicisinin nostaljik talebi bulunuyor. Filmin yönetmeni James Cameron’un 90’lı yıllarda sinema dünyasını sarsan anlatımı, bugün bile geniş kitleler tarafından sevgiyle hatırlanıyor.

İSTANBUL’DA NELER PLANLANIYOR?

Gösterimler, hem orijinal versiyon hem dublaj seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca bazı salonlarda özel etkinlikler, fotoğraf alanları ve klasik film deneyimi konseptleri de yer alacak. Katılımcılar, film öncesi küçük sürprizlerle karşılaşabilir.

SİNEMA VE NOSTALJİ BİR ARADA

İstanbul’daki bu özel gösterimler, sadece Titanic hayranları için değil, klasik sinema deneyimini sevip nostalji yaşamak isteyen herkes için planlanmış durumda. Büyük ekran, etkileyici müzikler ve güçlü dramatik hikâyesiyle film, izleyicilere unutulmaz bir anı yaşatacak.

BİLET VE KATILIM

Biletler, gösterim tarihine doğru gişe ve online platformlar üzerinden satışa sunulacak. Özellikle 14 Şubat tarihine yakın seansların yoğun talep görmesi bekleniyor.