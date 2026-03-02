Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın telefon diplomasisi yürüttüğü saatlerde Türkiye adına konuşanın bakan yardımcısı olması ise ayrıca eleştirildi. “İngilizcesi yetersiz” diyerek ayrıca eleştirildi. İlk eleştiren eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu’ydu. Peki, Suat Kınıklıoğlu’nun Hakan Fidan’ın ilk referansı olduğunu biliyor muydunuz?

ABD ve İsrail güçlerinin ortak operasyonuyla İran'daki çok sayıda bölgeye saldırı düzenlenmesi ve 1989'dan bu yana İran'ın liderliğini yürüten Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla bölge tarihinin en kritik günlerinden birini yaşandı.

Bu kritik günde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yüksek telefon diplomasisi yürüttüğü yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Kuveyt Emiri El Sabah ile görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Ve daha açıklanmayan bir dizi telefon trafiği…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Ve dahi 10 mevkidaşıyla daha telefon trafiği yaptı.

Hal böyle olunca gözler Erdoğan ve Fidan’daydı.

Ancak canlı yayına başka biri çıktı.

Tüm dünya basınının gözü Orta Doğu'ya çevrilmişken, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen küresel medya kuruluşu Al-Jazeera İngilizce yayınına Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katıldı.

Türkiye ise Musa Kulaklıkaya canlı yayınını konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya'nın yayına, yeşil bir tişörtle ve ev ortamından katılması tepki çekti. İngilizcesi de ayrıca tartışma konusu oldu.

ESKİ AKP’Lİ VEKİLİN TEPKİSİYLE HABERLERE KONU OLDU

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile ilgili ilk haberlere baktığınızda karşınıza eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu çıkıyor.

Eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya’yı şöyle eleştirdi:

“Dışişleri Bakan Yardımcımızı Al-Jazeera İngilizce'de izledim. Öncelikle ev giysileriyle böyle önemli yayınlara çıkılmaz. En azından bir gömlek ve ceket iyi olurdu. İkincisi bu İngilizce ile derdini anlatması zor. Bir de kamerasını eliyle tutmak yerine daha düzgün bir açıyla ekrana çıksa daha iyi olacak. Fena"

Peki, Suat Kınıklıoğlu’nun Hakan Fidan’ın ilk referansı olduğunu biliyor muydunuz?

Hakan Fidan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kapısından çocuk yaşta girmişti.

2001 yılında mecburi hizmetini tamamlar tamamlamaz da ordudan ayrıldı.

Üniformasını çıkardıktan sonraki ilk işini, daha sonra AKP milletvekili olan dış politika uzmanı ve yazar Suat Kınıklıoğlu sayesinde buldu.

Suat Kınıklıoğlu, Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki Siyasi ve Ekonomik Danışmanlık görevinden ayrılıyordu. Onun yerine Hakan Fidan girmişti Büyükelçiliğe.

Suat Kınıklıoğlu, Ahmet Davutoğlu için ise “Uluslararası ilişkiler gurusu” diyordu.