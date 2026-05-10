Gün boyu maruz kaldığımız kimyasallar, nemsizlik ve yanlış törpü kullanımı tırnaklarımızın en büyük düşmanıdır. Özellikle suyla sık temas eden ellerde tırnak yapısı yumuşayarak çatlamalara davetiye çıkarır. Peki, tırnakları kökten uca güçlendirmek için neler yapmalı?

Tırnaklar da cildimiz gibi neme ihtiyaç duyar. Her yıkama sonrası tırnak diplerinize badem yağı veya hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak, esnekliği artırarak kırılmaları önler.

Metal törpüler tırnak yüzeyinde mikro çatlaklara yol açabilir. Bunun yerine cam veya kağıt törpüleri tercih etmeli ve tırnağınızı her zaman tek yöne doğru törpülemelisiniz.

TEMİZLİK YAPARKEN ELDİVEN KULLANIN

Temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanın. Deterjanlar tırnaktaki doğal yağları yok ederek yapıyı kırılganlaştırır. Tırnak sağlığı içeriden başlar. Biyotin (B7 vitamini), çinko ve demir açısından zengin beslenmek, tırnak plağının kalınlaşmasına yardımcı olur.

Sürekli oje kullanmak tırnağın hava almasını engeller. Ayda en az bir hafta tırnaklarınızı "çıplak" bırakarak yenilenmesine izin verin.

Tırnaklarınızı sert bir cismi kazımak veya kutu açmak için "alet" olarak kullanmaktan vazgeçin. Bu, tırnak katmanlarının birbirinden ayrılmasına neden olan en yaygın hatadır.

Unutmayın, sabırlı bir bakım rutini ile sadece birkaç hafta içinde daha sert ve pürüzsüz tırnaklara sahip olabilirsiniz. Bakımlı eller, sağlıklı tırnaklarla başlar.